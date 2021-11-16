لقطات جميلة من الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS November 16, 2021 14:04 2:19 دقيقة شاهد أجمل 10 لقطات من منافسات فجر الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 5:34 دقيقة ضبابية بشأن حضور الجماهير في مباراة تونس وزامبيا 2:19 دقيقة لقطات جميلة من الـ"NBA" 2:33 دقيقة موقعة الجزائر وبوركينا فاسو محطّ الأنظار 2:29 دقيقة صدام مرتقب بين الأرجنتين والبرازيل 2:56 دقيقة عمان تنشد الفوز من بوابة اليابان 4:41 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد خيبة المنتخب الإيطالي 1:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين الكاميرون وكوت ديفوار 2:44 دقيقة مواجهة حاسمة بين هولندا والنرويج 1:01 دقيقة ماذا قال تشيتشي قبل مواجهة الأرجنتين ؟ 2:57 دقيقة ديروزان يقود بولز للفوز على ليكرز