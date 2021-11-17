لقطات جميلة من الـ"NBA" من قبل beIN SPORTS November 17, 2021 14:10 1:28 دقيقة شاهد أجمل 5 لقطات من منافسات فجر الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية NBA الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة لقطات جميلة من الـ"NBA" 1:31 دقيقة ماتياس ديتورو في حوار حصري على beIN SPORTS 2:30 دقيقة لقب البطولة الختامية بين موغوروسا وكونتافيت 2:08 دقيقة NBA - كوري يتعملق ويفرمل نتس 0:45 دقيقة دي بول: كان بمقدورنا الخروج بالنقاط كاملة 0:43 دقيقة فريد: "جودتهم كبيرة ولكننا لعبنا بشكل جيد" 3:07 دقيقة تعادل سلبي يحسم قمة الأرجنتين والبرازيل 3:14 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين كولومبيا وباراغواي 3:02 دقيقة فرنسا تختتم مشوارها بالتصفيات بفوز مقنع على فنلندا 2:41 دقيقة تعادل إيجابي بين ويلز وبلجيكا