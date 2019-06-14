واصلت لعنة الإصابات تلاحق غولدن ستايت ووريرز إذ تعرض نجمه كلاي تومسون لإصابة مع نهاية الربع الثالث من المباراة السادسة مع رابتورز في نهائي السلة الاميركية فجر الجمعة، حين هبط على قدمه اليسرى التي بدت انها تعرضت لالتواء.

وخرج تومسون يعرج، ومن ثم عاد ليسدد رميتين حرتين حصل عليهما خلال إصابته، حيث انه مرغم على ذلك للابقاء على إمكانية عودته للقاء، ومن ثم خرج من الملعب لتلقي العلاج حيث اتضح بعد ذلك أنه لن يستطيع إكمال اللقاء وفق تأكيد مراسلة NBA TV.

وكان في جعبة تومسون ثلاثين نقطة لحظة خروجه.

ولم يعرف مدى خطورة الإصابة وكم هي المدة التي يحتاجها للتعافي.

وكان تومسون غاب عن اللقاء الثالث بسب إصابة في العضلة الخلفية فيما افتقد البطل نجمه كيفن دورانت كل السلسلة باستثناء ربع واحد من المباراة الرابعة أصيب أيضاً مجدداً خلاله.