كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب من قبل beIN SPORTS May 13, 2023 14:39 0:51 دقيقة أكد نجم غولدن ستايت ووريورز ستيفن كوري أنّ عدم الحفاظ على اللقب كان أمراً صعباً عليه وعلى رفاقه، مؤكداً أنّ الفريق سيحاول العودة لمنصة التتويج الموسم المقبل. مقابلات غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل 0:51 دقيقة كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب 0:59 دقيقة ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز 3:25 دقيقة ريال مدريد يتجهز لدوري الأبطال بمواجهة خيتافي 3:35 دقيقة مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون 3:08 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مواصلة السير نحو اللقب 2:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الوداد وصنداونز 3:25 دقيقة صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ودورتموند 0:48 دقيقة الهلال يحرز كأس خادم الحرمين الشريفين 2:44 دقيقة توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر