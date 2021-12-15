وكان كوري (33 عاماً) في حاجة إلى النجاح في تسديدتين ثلاثيتين ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل بإسم راي ألن (2973 رمية ثلاثية)، فحقق الأولى بعد أقل من دقيقتين على بداية المباراة معادلاً رقم الأخير، ثم أضاع فرصة تحطيم الرقم من محاولة ثانية، لكن الثالثة كانت ثابته وجاءت قبل نهاية الربع الأول بـ7 دقائق و33 ثانية ليرفع رصيده إلى 2974 رمية ثلاثية على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير في نيويورك ليحتفل مع زملائه بهذا الإنجاز.

ويبدو أن هذا الملعب يعتبر فأل خير على كوري لأنه نجح في تسجيل 54 نقطة في سلة نيكس أيضاً في 27 شباط/فبراير عام 2013.

ونجح كوري في تحقيق هذا الرقم في 789 مباراة في حين احتاج ألن إلى 1300 مباراة.

"حلمي منذ أن لعبت كرة السلة"

وعلق كوري الذي سجل 22 نقطة في المباراة على إنجازه بقوله "كانت مشاعر كثيرة تختلجني قبل تحطيمي هذا الرقم. لقد بذلت جهوداً كبيرة لكي أصل إلى هنا. إنه حلمي منذ أن لعبت كرة السلة".

وأضاف "أنها لحظات فريدة ولا أجد الكلمات المناسبة لشكر الجميع الذين احتفلوا معي بهذه اللحظات الرائعة بالنسبة الي".

أما مدربه ستيف كير فقال عن رد فعل الجمهور داخل الملعب بقوله: "إنه شلال من الحب والمساندة حظي به ستيفن من الجميع داخل هذا المبنى".

تهنئة وردود أفعال

اما زميله في الفريق درايموند غرين فقال "إنها العظمة"، في حين قال نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس "لقد وصلت للتو إلى دالاس لأجد بان ستيفن كوري يحقق الرقم القياسي والأهم من ذلك فعله على ملعب ماديسون سكوير غاردن. تهانينا يا صديقي انت مدهش".

وكان لسان حان اسطورة ليكرز ماجيك جنسون مماثلا بقوله: "شكرا ستيفن كوري، لقد أحدثت ثورة في لعبة كرة السلة الى الابد".

وكوري في طريقه الى تحقيق 400 رمية ثلاثية خلال الموسم الحالي إذا ما استمر على هذا المعدل ما سيرفع رقمه القياسي إلى أكثر من 3200 رمية علماً بانه أنهى المباراة بتسجيله 5 مرات في هذا الاختصاص رافعا رصيده الى 2977.

مسيرة مظفرة لكوري

ويملك كوري الذي يخوض موسمه الثالث عشر، مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بطلاً لدوري "أن بي ايه" ثلاث مرات في صفوف فريقه الحالي أعوام 2015 و2017 و2018 كما اختير أفضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2015 و2016.

اما افضل مسجل في صفوف نيويورك نيكس فكان نجمه جوليوس راندل مع 31 نقطة بعيدا عن زميله ديريك روز مع 15 نقطة.

وعزز غولدن ستايت بالتالي رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 23 انتصارا هذا الموسم مقابل 5 هزائم.

نتس يهزم تورونتو رابتورز

ولم يتأثر بروكلين نتس بغياب سبعة لاعبين بداعي إجراءات بروتوكول فيروس كورونا ونجح في الخروج فائزاً على تورونتو رابتورز 131-129 بعد التمديد. ومن أبرز الغائبين، جيمس هاردن ولاماركوس الدريدج وجيمس جونسون وجيفون كارتر.

وتألق نجم نتس كيفن دورانت وسجل تريبل دابل مع 34 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة واضاف باتي ميلز 30 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) علما بان الاخير سجل الثلاثية التي جرت الفريقين الى التمديد قبل نهاية الوقت الاصلي ب13 ثانية.

كما تغلب فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-107 بعد التمديد ايضا.

وفي غياب نجمه كيفن بوكر لإصابة في فخذه، اعتمد صنز على المخضرم كريس بول (24 نقطة و14 تمرير حاسمة و8 متابعات) وعلى دياندريه ايتون مع 28 نقطة و23 متابعة. في المقابل، سجل داميان ليلارد 31 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة في صفوف الخاسر.

