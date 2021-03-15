وعوّض كوري بالتالي مستواه المتواضع الذي ظهر به خلال خسارة فريقه الفادحة أمام لوس انجليس كليبرز 104-130 الخميس، عندما اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط.

وقال كوري: "الفريق بأكمله لعب بطريقة رائعة، أظهرنا قتالية وتركيزاً في الدفاع الجميع ساهم في الفوز".



نجم جديد

وتغلّب أوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 128-122 بفضل جهود الثنائي شاي جيلجوس ألكسندر اليكسي بوكوشيفسكي اللذين سجلا 30 و23 نقطة توالياً.

وتألق بوكوشيفسكي (19 عاماً) على وجه التحديد بنجاحه في خمس رميات ثلاثية، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب بعد ليبرون جيمس عندما كان في الثامنة عشرة يسجل هذا العدد من الرميات الثلاثية في مباراة واحدة، ومع تسجيله 10 متابعات أيضاً إلى جانب نقاطه الـ23، بات "بوكو"، أصغر لاعب في تاريخ فريقه ينجح في "دابل دابل" محطماً الرقم القياسي السابق المسجل بإسم كيفن دورانت.

وقال بوكوشيفسكي "زملائي يثقون بي، كانوا يحثوني حتى عندما أهدر بعض التسديدات إلى مواصلة اللعب وكلّ شيء سيسير على ما يرام، عندما تملك زملاء مثل هؤلاء، فان كل شيء يكون رائعاً".



فوز عريض لسيكسرز

وحقّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزاً عريضاً على سان أنتونيو سبيرز 134-99 في مباراة شهدت عودة نجم الأول الأسترالي بن سيمونز، لكن في غياب النجم الآخر الكاميروني جويل امبيد الذي تعرض لكدمة قوية في ركبته يوم الجمعة الماضي.

وكان أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا توبياس هاريس مع 23 نقطة وأضاف سيث كوري 21 ليرفع الفائز رصيده إلى 27 انتصاراً مقابل 12 هزيمة.

ولم تنفع النقاط الـ38 التي سجلها داميان ليلارد لإبعاد الخسارة عن فريقه بورتلاند ترايل بلايزر الذي سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 112-114.

وسجل النجم الصاعد زيون وليامسون 27 نقطة ليقود فريقه نيو أورليانز بيليكانز إلى فوز سهل على لوس آنجليس كليبرز 135-115 بتسجيله 27 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 118-95، وأتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 100-82، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 102-97، وبوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 134-107.



