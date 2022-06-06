وافتتح ووريرز السلسلة بسقوطه على أرضه وبين جماهيره 108-120، ثم بدا مهدداً بالتخلف صفر-2 بعدما عانى في بداية المباراة الثانية على أرضه في ظل عدم توفيق كلاي تومسون بشكل خاص وكوري بشكل أقل.

وكما حصل في المباراة الأولى لكن لصالح سلتيكس الذي سجل في إحدى فترات الشوط الثاني 48 نقطة مقابل 18 فقط لمضيفه ما سمح له بالعودة من "تشايس سنتر" بالفوز، انتفض ووريرز في الشوط الثاني أيضاً وحسم الأمور لصالحه بعدما أنهى الأول متقدماً بنقطتين.

وبعد فشله حتى في الوصول الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" خلال الموسمين الماضيين متأثراً بالإصابات في صفوفه، يعود ووريرز للتأكيد بأن الحقبة التاريخية التي توج خلالها الفريق بثلاثة ألقاب ووصل فيها الى النهائي خمس مرات متتالية بين 2015 و2019، لم تصل إلى نهايتها.

لكن المهمة ستكون صعبة في مواجهة سلتيكس التاريخي الذي انتزع أفضلية الملعب من منافسه نتيجة فوزه بالمباراة الأولى، ويريد البناء على ذلك من أجل محاولة الانفراد مجدداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع غريمه لوس أنجليس ليكرز (17 لكل منهما).

ولكي يحقق ذلك ويتجنب تكرار سيناريو 2010 وظهوره الأخير في النهائي حين خسر أمام ليكرز بالذات، على الفريق الأخضر الاستفادة الآن من عاملي الأرض في المباراتين المقبلتين الأربعاء والجمعة قبل العودة إلى سان فرانسيسكو مجدداً الإثنين المقبل.

وبعدها وفي حال لم تكن السلسلة محسومة، سيتبادل الفريقان الضيافة في المباراتين السادسة والسابعة إذا دعت الحاجة في 16 و19 الحالي.

"شعروا بنا أكثر من المباراة الأولى"

في مباراة الأحد، كان الربع الثالث حاسماً في تحديد وجهة الفوز بعدما تفوق خلاله أصحاب الضيافة 35-14، موسعين الفارق الى 23 نقطة.

وعندما افتتح ووريرز الربع الأخير بتسجيله النقاط الست الأولى ليوسع الفارق الى 29 نقطة، رفع سلتيكس الراية البيضاء لإدراكه بأن العودة باتت شبه مستحيلة وقام مدربه النيجيري الأصل إيمي أودوكا بإخراج لاعبيه الأساسيين من الملعب.

ولعب الدفاع المحكم الذي فرضه ووريرز في الشوط الثاني، دوراً أساسياً في حسم الأمور لصالح فريق المدرب ستيف كير الذي أجبر كل من آل هوفورد وماركوس سمارت على الاكتفاء بنقطتين فقط بعدما كانا مفتاح فوز فريقهما في المباراة الأولى (26 و18 نقطة توالياً).

وعلق كوري على التحول الذي حصل في الشوط الثاني من المباراة، كاشفاً "قلنا بأنه يتوجب علينا أن نلعب وكأننا في وضع ميؤوس منه وهذا ما فعلناه"، مضيفاً "بدأنا (الشوط الثاني) بشكل أفضل من الناحية الدفاعية وتركنا بصمتنا على المباراة وشعروا بنا أكثر مما فعلوا في المباراة الأولى. كان الربع الثالث رائعاً وحصلنا على فارق كبير مما جعل الربع الرابع أسهل الليلة".

ورغم بدايته الصعبة في اللقاء، كان كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز بـ29 نقطة، فيما عوض جوردن بول الأداء المتواضع الذي قدمه تومسون (11 نقطة بعدما نجح في 4 محاولات فقط من أصل 19، بينها واحدة من أصل 8 من خارج القوس)، بتسجيله 17 نقطة، بينها ثلاثية من قرابة منتصف الملعب في الثانية الأخيرة من الربع الثالث أشعل بها حماس الجمهور.

ورأى المدرب ستيف كير أن "الجميع كان أكثر انخراطاً. كان الأمر واضحاً جداً إذا ما نظرتم وحسب الى مستوى قوتنا واندفاعنا البدني الذي ارتفع بشكل ملحوظ (مقارنة مع المباراة الأولى)، وكان لا بُدَّ من ذلك".

وتابع "ما فعله بوسطن في الربع الأخير خلال تلك الليلة (المباراة الأولى حيث سجل 40 نقطة مقابل 16 فقط لووريرز)، عَلَّمَنا أنه يتعين علينا التركيز بشكل أفضل وأن نرفع مستوى العدائية، وأعتقد أن ذلك بدأ منذ البداية".

"سمحنا لهم بالعودة الى المباراة"

وتألق جايسون تايتوم في صفوف سلتيكس بتسجيله 21 من نقاطه الـ28 في الشوط الأول، وأضاف جايلن براون 17 لكنه عانى في هذه الأمسية، لاسيما في الشوط الثاني، مكتفياً بخمس محاولات ناجحة فقط من أصل 17.

وضرب الضيوف باكراً بتقدمهم 13-5 بفضل تألق براون الذي جعل النتيجة 22-13 إثر سلة ثلاثية، لكن ووريرز لم يسمح لسلتيكس بالابتعاد أكثر وعاد من بعيد حتى أنه أنهى هذا الربع متقدماً بفارق نقطة 31-30 بعد سلة في الثانية الأخيرة من كوري.

وعاد سلتيكس ليتقدم في الربع الثاني 40-35 إثر ثلاثية من ديريك وايت الذي أنهى اللقاء بـ12 نقطة، ثم رد ووريرز بعشر نقاط متتالية من دون أي نقطة لضيفه، إلا أن النتيجة بقيت متقاربة بعد ذلك حتى صافرة نهاية الشوط الأول الذي أنهاه صاحب الأرض متقدماً بفارق نقطتين فقط 52-50.

لكن وبعدما تألق في الشوط الأول من خارج القوس بتسجيله 10 ثلاثيات من أصل 19 محاولة، بدا سلتيكس عاجزاً عن مجاراة ووريرز في الربع الثالث ووجد نفسه خارج الوتيرة الهجومية المعتادة نتيجة الدفاع المحكم الذي طبقه رجال المدرب كير.

وكان مدرب سلتيكس أودوكا غاضباً من فريقه ليس فقط بسبب "الربع الثالث الذي كان مخيباً، بل بسبب الشوط الأول الذي كان مخيباً بنفس الدرجة" بالنسبة له، موضحاً "حصلنا على فرصنا. تقدمنا باكراً بفارق تسع نقاط، ثم بدأنا بخسارة الكرة وسمحنا لهم بالعودة إلى المباراة".