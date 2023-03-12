سجل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 22 نقطة من نقاطه الـ36 في الربع الاخير والتمديد، بينها ثلاثية حاسمة وتصدٍ للكرة، ليساعد ووريرز في تحقيق فوزه السابع تواليًا على أرضه.

وغاب عن باكس عملاقه اليوناني أفضل لاعب في الدوري مرتين لالتهاب في يده اليمنى، لتنتهي سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا خارج الديار للفريق الذي لا يزال في صدارة المنطقة الشرقية (48-19).

تقدم باكس بفارق خمس نقاط في الدقيقة الاخيرة، لكن كوري سجل ثلاثية ومن ثم ثنائية من تحت سلة من هجمة مرتدة لمعادلة الارقام. لكن جرو هوليداي سجل ثلاثية قبل نصف دقيقة من النهاية، ليرد كوري بالسلاح ذاته قبل 18 ثانية معادلا 111-111.

قام بعدها بتصد حاسم على هوليداي من محاولة في طريقه الى السلة قبل ثانيتين من النهاية ليأخذ المباراة الى التمديد.

سجل كوري الذي سيبلغ عامه الـ35 الثلاثاء 9 نقاط في التمديد ليحقق شخصيًا فوزه الأول بعد ثلاث هزائم منذ عودته من إصابة في القدم في 5 آذار/مارس.

سلتيكس يهزم هوكس ويعزز وصافته

في أتلانتا، سجل جايسون تايتوم 34 نقطة هي الاعلى في المباراة و15 متابعة ليقود بوسطن سلتيكس للفوز 134-125 على هوكس.

أضاف جايلن بروان 24 نقطة ليعزز سلتيكس وصافته للشرقية بسجل 47-21، فيما يحتل هوكس الذي أحرز له تراي يونغ 35 نقطة و13 تمريرة حاسمة، المركز الثامن في الشرقية بسجل 34-34.

وسجل كواهي لينارد 38 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 106-95.

أصاف بول جورج 22، 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة للفائز فيما كان إيمانويل كويكلي الافضل في نيكس بـ26 نقطة.

وبات راسل وستبروك صانع ألعاب كليبرز في المركز التاسع على قائمة اللاعبين الاكثر تحقيقًا للتمريرات الحاسمة في الدوري، متجاوزًا ايزاه توماس، بتمريرة في الربع الثالث كانت الرقم 9062 في مسيرته.

وسجل تايلن هورتون-تاكر 37 نقطة، الاعلى في المباراة، و10 تمريرات حاسمة ليساهم في فوز يوتا جاز على مضيفه تشارلوت هورنتس 119-111.

أحرز زاك لافين 36 نقطة وأضاف ديمار ديروزان 27 ليقودا شيكاغو بولز للفوز 119-111 أيضًا على مضيفه هيوستن روكتس.

وفي أمسية مزدحمة بالمباريات، سجل ويندل كارتر سبع من نقاطه الـ27 في التمديد ليمنح أورلاندو ماجيك فوزًا مثيرًا على ضيفه ميامي هيت 126-114. كان جيمي باتلر الأفضل في صفوف الخاسر مع 38 نقطة.

وسجل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 35 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110-96.

وسجل ديزموند باين 25 نقطة بينما أضاف ديفيد رودي 24 من مقاعد البدلاء ليقودا ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه دالاس مافريكس 112-108 المنقوص من نجميه كايري إرفينغ والسلوفيني لوكا دونتشيتش للإصابة.

ويستمر غياب جا مورانت عن غريزليز بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي.