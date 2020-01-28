كوبي براينت في حديث خاص مع تييري هنري قبل الرحيل January 28, 2020 08:02 1:00 دقيقة الراحل كوبي براينت كان قد التقى نجم الكرة الفرنسية السابق تييري هنري. الأخير كان قد تحدث مع النجم الراحل عن كرة القدم وعن فريق كوبي براينت المفضل. مقابلات كوبي براينت تييري هنري -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن 5:38 دقيقة كوبي قال لأونيل: سأصبح أعظم لاعب في التاريخ 1:59 دقيقة نولي يبكي كوبي 0:54 دقيقة أستراليا: دجوكوفيتش يعبر من راونيتش ويتأهب لفيدرر 0:42 دقيقة الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب للسوداني 2:11 دقيقة رحيل براينت: تأجيل لقاء ليكرز وكليبرز 1:18 دقيقة رحيل براينت يهيمن على مباريات الـNBA 2:34 دقيقة فيدرر ينجو من فخ ساندغرين ويبلغ نصف النهائي 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:04 دقيقة مواجهة مصيرية بين أستون فيلا وليستر سيتي