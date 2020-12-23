كليبرز يفسد فرحة جاره ليكرز

وكما جرت العادة، وزعت الخواتيم الماسية على لاعبي الفريق البطل الموسم الماضي قبل بداية المباراة وقد حفر عليها عبارة "كوبي، هذا من أجلك" تكريماً لأسطورة الفريق كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كانون الثاني/يناير الماضي. وأقيمت الاحتفالات في غياب الجمهور لكن مع وجود بعض من أفراد عائلات الفريق البطل.

وكان ليكرز توّج باللقب بفوز على ميامي هيت 4-2 في الدور النهائي في موسم استثنائي استمر حتى تشرين الاول/أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وفرض بول جورج الذي جدد عقده مع كليبرز قبل 10 أيام على مدى أربع سنوات جديدة نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 33 نقطة بينها 23 في الشوط الثاني وأضاف كواهي لينارد 26 نقطة لكليبرز.

في المقابل اكتفى جيمس بتسجيل 22 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وأضاف زميله أنتوني ديفيس 18 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

واستهل كليبرز المباراة بقوة وتقدم على منافسه بفارق 22 نقطة في احدى مراحل الربع الأول، لكن ليكرز نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين في نهاية الشوط الأول (56-54).

وظلت النتيجة متقاربة قبل خمس دقائق على نهاية الربع الثالث قبل أن يفرض كليبرز أفضليته ويحسم النتيجة في صالحه.

عودة ناجحة لدورانت

وفي مباراة ثانية أقيمت في اليوم الافتتاحي، قاد النجم العائد من اصابة أبعدته طوال الموسم الماضي كيفن دورانت بروكلين نتس إلى الفوز على فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز 125-99 بتسجيله 22 نقطة في 25 دقيقة فقط.

وأصيب دورانت في وتر أخيل وخضع لعملية جراحية.

وأضاف نجم الفريق الآخر كايري إيرفينغ 26 نقطة مع 4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

أما أفضل مسجل في صفوف غولدن ستايت فكان ستيفن كوري الذي خاض خمس مباريات فقط الموسم الماضي بعد اصابته بكسر في ذراعه وسجل 20 نقطة.

ويشهد الدوري هذا الموسم اقامة 72 مباراة في الموسم العادي بدلاً من 82 وستقام الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور النهائي في تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس)، الهدف الآخر للعديد من النجوم الدوليين.

