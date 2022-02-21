وتعرض بول الذي سجل معدلاً مقداره 14.9 نقطة و10.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة إلى الإصابة خلال مباراة فريقه ضد هيوستن روكتس الأربعاء الماضي.

وعلى الرغم من الإصابة، شارك بول في مباراة كل النجوم بشكل رمزي وخاض بضع دقائق ولم يستعمل سوى يده اليسرى بشكل كبير.

وقال بول: "نملك سجلاً يتضمن 48 فوزاً و10 هزائم. إذا غبت لبعض الوقت فأنا واثق من أن الزملاء على قدر المسؤولية".

وأضاف "عندما شعرت بألم في يدي كنت غاضباً لأسباب عدة. لن أتسرع (في العودة)، سأحاول الشفاء بأسرع وقت ممكن. في الثانية التي أشعر فيها قدرتي على اللعب، سألعب".

ويملك فينيكس هامشاً كبيراً في صدارة المنطقة الغربية على غولدن ستايت ووريرز الثاني (42-17) وممفيس غريزليز الثالث (41-19).

يذكر أن فينيكس صنز خسر أمام ميلووكي باكس في الدور النهائي العام الماضي.

