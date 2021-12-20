قرارات جديدة في الـ"NBA" لمواجهة تداعيات كورونا من قبل beIN SPORTS December 20, 2021 15:20 2:36 دقيقة سبع مباريات تأجلت حتى الآن، واقع فرضه فيروس كورونا على الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، ما اضطر رابطتي الدوري واللاعبين المحترفين إلى اتخاذ قرارات من شأنها ضمان مواصلة الموسم الحالي. تقارير إخبارية الدوري الأميركي للمحترفين فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة إشبيلية يستعد لمواجهة برشلونة بصفوف منقوصة 1:04 دقيقة أندية الدوري الممتاز تقرر استمرار المباريات 2:36 دقيقة قرارات جديدة في الـ"NBA" لمواجهة تداعيات كورونا 2:29 دقيقة استحواذ رونالدو على كروزيـرو يخطف الأضواء 3:09 دقيقة استقبال حافل للمنتخب الجزائري عند عودته إلى بلاده 0:35 دقيقة أعضاء نادي برشلونة يوافقون على مشروع "أسباي برصا" 7:12 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعقد اجتماعاً طارئا 0:28 دقيقة الإسباني رافاييل نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا 1:31 دقيقة الـ"يويفا" يعتبر توتنهام خاسراً أمام رين 1:57 دقيقة صنز يواصل تألقه وخسارة غريزليز وليكرز