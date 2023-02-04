

ومع غياب بوكر وجونسون، بدا صنز غير قادر على تعويض خسارة قاسية لحقت قبل يومين أمام أتلانتا هوكس بفارق 32 نقطة.

لكن سلتيكس، أفضل فريق في دوري "أن بي ايه" (37-16) وصاحب أقوى هجوم، اخفق في تخطي حاجز المئة نقطة للمرة الأولى على أرضه منذ كانون الأول/ديسمبر.

سجّل للخاسر جايلن براون 27 نقطة، لكن نجمه الآخر جايسون تايتوم اكتفى بعشرين (3 من 15 محاولة) معوّضاً فقط بالرميات الحرة (11 من 12).

في المقابل، تقدم فينيكس الذي سجل له ميكال بريدجز 25 نقطة، بفارق أكثر من عشرين نقطة في الربع الثاني الذي انهاه 57-44.

وصحيح أن رمية لاعب الارتكاز روبرت وليامس قلصت الفارق إلى نقطة في نهاية الربع الثالث، بيد أنّ بدلاء فينيكس حققوا بداية رائعة في الربع الأخير وتقدموا 8-0.

وأضاف كريس بول 15 نقطة للفائز وكل من دي أندري أيتون والكرواتي داريو شاريتش 14.



طرد خمسة لاعبين



وطُرد خمسة لاعبين في مباراة أورلاندو ماجيك ومضيفه مينيسوتا تيمبروولفز (127-120)، بعد شجار بين اللاعبين في أرض ملعب تارغت سنتر.

واندلعت المشاهد الجامحة في مينيابوليس في الربع الثالث، بعد شجار بين مو بامبا لاعب أورلاندو وأوستن ريفرز لاعب مينيسوتا.

ترك بامبا (2.13 م) مقاعد البدلاء وتبادل اللاعبان اللكمات، ما تسبّب بشجار دفع رجال الأمن للفصل بين اللاعبين.

طُرد اللاعبان في نهاية المطاف، بالاضافة إلى موزع أورلاندو جايلن ساغز وثنائي مينيسوتا توريان برينس وجايدن ماكدانيالز.

قال ريفرز: "عندما ينهض شخص ويواجهك بهذه الطريقة، لا يمكن بأن تكون النتيجة مختلفة. حاول لكمي لكنه اخطأني. ثم ساغز، على ما أعتقد، أمسك بي من عنقي. وهذا أمر كبير، لا لا".

أضاف ريفرز "أشعر بالسوء بأن أطرد وأخذل فريقي، ثم طُرد لاعبان مهمان أيضاً من فريقنا".

وكان كريس فينش مدرب مينيسوتا منزعجاً من طرد لاعبين أكثر لفريقه مقارنة مع أورلاندو.

قال إنّه لم يشاهد تبادلاً أدى إلى شجار بل "شاباً قادماً من مقاعد البدلاء ويوجّه لكمة-- فظيع جداً".

كما لم يشاهد جمال موسلي مدرب أورلاندو بداية العراك: "نظرت إلى الوراء ورأيت العديد من الشبان يحاولون إبعاد اللاعبين عن بعضهم البعض ويحاولون إبقاء شباننا على مقاعد البدلاء".

ولدى وقوع الشجار، كان ماجيك متقدّماً 83-73 قبل 1:32 دقيقة على نهاية الربع الثالث، ثم حسم المباراة 127-120، بفضل عشرين نقطة من لاعبه البديل كول أنتوني.

قبلها بيوم، طُرد ديلون بروكس لاعب ممفيس ودونوفان ميتشل لاعب كليفلاند، بعد تدافع أعقب ضربة من بروكس على فخذ ميتشل.

أوقفت رابطة الدوري بروكس مباراة واحدة للتسبّب بالشجار وغرّمت ميتشل 20 ألف دولار أميركي بسبب ردّ فعله الغاضب.

- ثلاثيات سيمونز تنقذ بورتلاند -

وبعد تأخر بورتلاند ترايل بلايزرز بفارق عشرين نقطة في الربع الأول على أرض مضيفه واشنطن ويزاردز، قلب الطاولة بفضل أنفرني سيمونز وعاد فائزاً 124-116.

وسجل سيمونز 20 من نقاطه الـ33 في الربع الثالث، عندما زرع ست ثلاثيات من 9 محاولات، منهيا المباراة مع تسع ثلاثيات ناجحة.

وبموازاة ثلاثيات سيمونز، سجّل نجم بورتلاند داميان ليلارد 29 نقطة، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات متتالية لواشنطن.

وعوّض إنديانا بايسرز خسارته الموجعة بفارق نقطة أمام لوس أنجليس ليكرز الخميس، بفوز على ضيفه ساكرامتو كينغز ثالث المنطقة الغربية 107-104، محققاً فوزه الأول بعد أربع خسارات.

تقدّم على خصمه بفارق 19 نقطة في الربع الثالث، لكن الضيوف ذوّبوا الفارق إلى نقطة في الرابع.

سجّل بادي هيلد 21 نقطة لبايسرز في سلة فريقه السابق، وكان له الفضل بثلاثية بعد تقليص ساكرامنتو الفارق إلى نقطة، ثم التقط متابعة حاسمة في نهاية اللقاء.

وتفوّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث المنطقة الشرقية (34-17)، على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 137-125، بفضل 33 نقطة و10 متابعات للاعب ارتكازه العملاق الكاميروني جويل إمبيد و25 نقطة للبديل تايريز ماكسي.

وبات الفارق بين فيلادلفيا (34-17) وميلووكي باكس وصيف الشرقية فوزاً واحداً فقط.