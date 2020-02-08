فيما عزز تورونتو رابتورز رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية بتجديده الفوز على إنديانا بايسرز، وهذه المرة 115-106.

وبعد أن كان اسمه مطروحا لترك فينيكس خلال فترة التبادلات التي أقفلت الخميس، أكد كيلي أوبري جونيور أن قرار ابقائه في الفريق كان مصيبا بقيادة صنز لفوزه الـ21، بعد أن قدم أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله 39 نقطة مع 9 متابعات، مساهما بشكل أساسي في إيقاف مسلسل انتصارات هيوستن عند أربع مباريات.

كما تألق في المباراة التي تسيدها صنز من البداية حتى النهاية وأنهى ربعها الأولى متقدما بفارق 20 نقطة 46-26 ما دفع مدرب روكتس مايك دانتوني الى اخراج نجمه جيمس هاردن من اللقاء في الربع الأخير، ديفن بوكر بتسجيله 32 نقطة.

ودفع هيوستن ثمن استراتيجيته المتبعة منذ بداية الموسم باراحة نجمه الآخر وستبروك عندما يخوض الفريق مباراتين في غضون أمسيتين (فاز الخميس على لوس أنجليس ليكرز وسجل له وستبروك 41 نقطة)، ومني بهزيمته الـ19 في 52 مباراة.

وتراجع روكتس الذي كان هاردن أفضل لاعبيه بـ32 نقطة في ثلاثة أرباع، الى المركز الخامس في المنطقة الغربية لصالح يوتا جاز الذي وضع حدا لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس بتغلبه على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 117-114 بفضل سلة في آخر 19,5 ثانية من دونوفان ميتشل، وعلى الرغم من النقاط الـ42 التي سجلها نجم الضيوف داميان ليلارد.

وأقر دانتوني أن فينيكس "لعب أفضل منا. قوتهم البدنية وحماسهم أغرقانا. كنا مرهقين وعجزنا عن ايجاد طريقنا الى السلة من خارج القوس (11 ثلاثية من أصل 48 محاولة بمعدل نجاح بلغ 22,9 بالمئة فقط)".

فوز ثان لرابتورز على بايسرز في 3 أيام

وعزز رابتورز رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية، بتجديده فوزه على بايسرز وهذه المرة بنتيجة 115-106.

وعلى غرار المباراة التي فازوا بها على بايسرز الأربعاء في ملعب الأخير بفارق نقطة 119-118 بعد أن كانوا متخلفين بفارق 19، ما مكنهم من تحطيم رقمهم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي وصلت الجمعة الى 13، بدا حاملو اللقب في طريقهم لتلقي الهزيمة الأولى خارج ملعبهم في آخر 10 مباريات لكنهم انتفضوا في أواخر الربع الثالث بتسجيلهم 12 نقطة مقابل ثلاث فقط لمضيفيهم، ما سمح لهم بالتقدم 87-78.

لكن الفريق الكندي الذي يفتقد أصلا لاعب ارتكازه الإسباني مارك غاسول ونورمن باول، تعرض لضربة باصابة نجمه كايل لاوري الذي خرج من الملعب في آخر 2,42 دقيقة من الربع الثالث، ما سمح لبايسرز بتقليص الفارق الى أربع نقاط بتسجيله 5 نقاط متتالية في أواخر الربع.

وواصل بايسرز اندفاعه في الربع الأخير من أجل محاولة تجنب الهزيمة الرابعة تواليا، وقلص الفارق الى نقطتين 99-101 مع بقاء 6,47 دقيقة على النهاية، لكن تيرينس ديفيس سجل 7 نقاط في سلسلة من 12 نقطة لفريقه مقابل 4 فقط لصاحب الأرض، ما سمح لحامل اللقب في الابتعاد 113-103 في آخر دقيقة و48 ثانية، وكان ذلك كافيا له للسير بالمباراة الى بر الأمان وضمان فوزه الـ38 (مقابل 14 هزيمة) وتعزيز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس (44 فوزا و7 هزائم).

وكان الإسباني سيرج إيباكا (22 نقطة مع 10 متابعات) وفريد فانفليت (20 مع 7 تمريرات حاسمة) وتيرينس ديفيس (17 مع 8 متابعات) الافضل في صفوف رابتورز الذي سجل له أيضا الكاميروني باسكال سياكام 15 نقطة رغم اصابة في عينه، ولاوري 16 مع 11 تمريرة حاسمة قبل التعرض لاصابة في عنقه بحسب ما كشف مدربه نيك نورس، علما بأن اللاعب غاب هذا الموسم عن 11 مباراة بسبب كسر في اصبعه.

وكشف نورس أنه كان واثقا من قدرة فريقه على الفوز، موضحا "كنا في أجواء المباراة طيلة الدقائق الـ48. أعتقد أننا لعبنا جيدا بما فيه الكفاية للخروج منتصرين في النهاية. إنه هذا النوع من المباريات التي ينجح خلالها أحد اللاعبين بتسجيل عدة نقاط من جهة واحدة، مقابل اخفاق الفريق الآخر في تسجيل بعض المحاولات، وفجأة انتهت المباراة".

أما بطل المباراة تيرينس، فقال "فزنا بالمباراة السابقة بعد أن كانوا متقدمين بنفس الطريقة. أردنا تجنب ارتكاب نفس الأخطاء".

سيكسرز يعزز سجله في معقله

وكان الليتواني دومانتاس سابونيس أفضل لاعبي بايسرز بتسجيله 19 نقطة مع 16 متابعة، فيما سجل فيكتور أولاديبو 15 نقطة مع 4 تمريرات حاسمة في أول مباراة له أساسيا على ملعب فريقه منذ عودته من إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن الملاعب قرابة عام.

وعزز بوسطن سلتيكس مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بتحقيقه فوزه الـ36 على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 112-107 بفضل جهود جايسون تاتوم (32 نقطة)، مستفيدا من سقوط ملاحقه ميامي هيت أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 97-105 على الرغم من جهود بام أديبايو (26 نقطة مع 7 متابعات).

ومني دالاس مافريكس بهزيمة ثالثة من أصل خمس مباريات خاضها منذ اصابة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بالتواء في الكاحل الأيمن، وجاءت قاتلة على يد مضيفه واشنطن ويزاردز 119-118 بسلة سجلها برادلي بيل قبل 0,2 ثانية على النهاية (أنهى اللقاء بـ29 نقطة).

وبعد أربع هزائم متتالية خارج ملعبه، عاد فيلادلفيا سفنتي سيكسزر الى معقله وعزز سجله كأفضل فريق في الدوري على أرضه (23 انتصارا في 25 مباراة)، وذلك بفوزه على ممفيس غريزليز 119-107.

ويدين سيكسرز بالفوز الـ32 في 53 مباراة الى التركي فركان قرقماز الذي قدم أفضل مباراة له في الدوري بتسجيله 34 نقطة، وبن سيمونز الذي سجل 22 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى النجم الكاميروني جويل إمبيد بعشر نقاط ومثلها متابعات بعد أن شارك لشوط واحد بسبب اصابة في عنقه.

وقاد المخضرم كريس بول أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 108-101 بتسجيله 22 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.