حقق كل من فينيكس صنز وغولدن ستايت ووريرز وبوسطن سلتيكس عودة نارية من عطلة مباراة "أول ستار" التقليدية، وذلك بانتصارات ساحقة على أوكلاهوما سيتي ثاندر وبورتلاند ترايل بلايزرز وبروكلين نتس توالياً الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في أوكلاهوما، واصل صنز تألقه بفوزه بنتيجة كبيرة على ضيفه ثاندر 124-104 بفضل 25 نقطة و12 تمريرة حاسمة و5 سرقات (ستيل) من نجمه ديفن بوكر.

وتولى بوكر مهمة صانع الألعاب في ظل غياب المخضرم كريس بول بسبب كسر في إبهام يده اليمنى، وقد أدى هذه المهمة على أكمل وجه بتحقيقه 12 تمريرة حاسمة لأول مرة هذا الموسم.

وأعجب المدرب مونتي وليامس بما قدمه بوكر في دوره الجديد، قائلاً "أعتقد أن ديفن أدار المباراة بشكل جيد".

وفي ظل تركيزه دفاعياً على لاعب الارتكاز دياندري أيتون، منح ثاندر كلاً من كاميرون جونسون وميكال بريدجز فرصة لإظهار قدراته، فسجل كل منهما 21 نقطة ليعزز صنز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام.

وبعد غيابه لعشر مباريات بسبب التواء في الكاحل الأيمن، تألق شاي غليجيوس-ألكسندر بتسجيله 32 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب ثاندر الهزيمة.

ضرب ووريرز بقوة واكتسح بلايزرز 132-95 رغم قرار مدربه ستيف كير بإراحة لاعبيه الأساسيين طيلة الربع الأخير.

وكالعادة، كان ستيفن كوري الأفضل في صفوف ووريرز بتسجيله 18 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، وأضاف كلاي تومسون 18 ليلعب أيضاً دوراً في الفوز لثاني ترتيب المنطقة الغربية.

أما من ناحية بلايزرز، فكان أنفيرني سيمونز الأفضل بتسجيله 24 نقطة.

وفي بروكلين، عاد سلتيكس ليكتسح نتس مجدداً في معقله بالفوز عليه 129-106 بفضل 30 نقطة من جيسون تايتوم، وذلك في لقاء لم يتخلف خلاله الضيوف ولو لمرة واحدة ووصل الفارق بينهم وبين مضيفيهم حتى 29 نقطة في طريقهم لفوزهم السادس توالياً خارج الديار.

وقاد ديمار ديروزن (37 نقطة) شيكاغو بولز لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية بفوز سادس توالياً، وجاء على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 112-108.

ووصل ديروزن الى الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة التاسعة توالياً، في انجاز أول من نوعه للاعب من شيكاغو منذ أن حقق ذلك الأسطورة مايكل جوردن لعشر مباريات متتالية بين 25 كانون الأول/ديسمبر 1990 و14 كانون الثاني/يناير 1991.







