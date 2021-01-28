فيلادلفيا يُلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج أرضه

من قبل AFP January 28, 2021 08:23 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يُلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج قواعده بفوزه عليه 107-106.