فيلادلفيا يُلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج أرضه من قبل AFP January 28, 2021 08:23 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يُلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج قواعده بفوزه عليه 107-106. AFP لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز السابق تراي يونغ يضع حداً لمسلسل انتص اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة قمّة إيفرتون وليستر سيتي تنتهي بالتعادل 3:58 دقيقة شيفيلد يفاجئ مانشستر يونايتد 0:32 دقيقة المنتخب القطري ينهزم أمام السويد 1:47 دقيقة توخيل: "لم نكن محظوظين" 3:50 دقيقة تشيلسي "توخيل" يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون 1:35 دقيقة باخ يدعو إلى "الصبر" بشأن أولمبياد طوكيو 0:36 دقيقة العربي والسيلية إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:42 دقيقة يويفا يجدد التزامه بتنظيم النهائيات في 12 مدينة 0:54 دقيقة المنتخب المصري ينهزم أمام الدنمارك بصعوبة 0:54 دقيقة فنربهتشه يقدّم نجمه الجديد أوزيل لوسائل الإعلام