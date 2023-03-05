

ونجح فيلادلفيا ثالث المنطقة الشرقية في قلب الطاولة على ميلووكي المتصدر الذي تقدم عليه بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، بفضل تألق هاردن الذي سجل 38 نقطة في المباراة بينها 21 في الربع الأخير ليمنح الفوز لفريقه، كما نجح في 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

واستعاد هاردن شهيته التهديفية التي جعلت منه أفضل هداف في الدوري لثلاثة مواسم توالياً (2018 و2019 و2020) عندما كان في صفوف هيوستن روكتس، وقدم أفضل مباراة له منذ فترة طويلة.

وساهم أيضاً في فوز سيكسرز كل من جويل امبيد مع 31 نقطة وتايريز ماكسي صاحب 26 نقطة.

في المقابل، كان النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل هداف في صفوف ميلووكي مع 34 نقطة ونجح في 13 متابعة وأضاف كل من بروك لوبيز وجرو هوليداي 26 نقطة.

بقي ميلووكي في صدارة المجموعة الشرقية بسجل يتضمن 45 فوزاً مقابل 18 هزيمة، في حين رفع فيلادلفيا رصيده إلى 41 انتصاراً مقابل 22 خسارة في المركز الثالث.

ميامي هيت يعزز آماله

وعزز ميامي هيت من آماله في المشاركة في مباريات البلاي أوف بفوزه على أتلانتا هوكس 117-109 بفضل 30 نقطة لبام اديبايو وأضاف زميله تايلر هيرو 20 نقطة.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزاً سهلاً على ديترويت بيستونز 114-90 بفضل 20 نقطة لنجمه دونوفان ميتشل في حين أنهى خمسة لاعبين من كليفلاند المباراة بتسجيلهم أكثر من 10 نقاط.

فانفليت يتألق



وتغلب أيضاً تورونتو رابتورز على واشنطن ويزادر ز 116-109 في مباراة تألق فيها فرد فانفليت بتسجيله 25 نقطة بينها 6 ثلاثيات، في حين أضاف البديل غاري ترنت جونيور 26 نقطة.

وحقق مينيسوتا تمبروولفز فوزه الثالث توالياً وكان على ساكرامنتو كينغز 138-134 في مباراة متكافئة.

وكان أنتوني إدواردز افضل مسجل في صفوف الفائز (27 نقطة).

كما حقق هيوستن روكتس الجريح أول انتصار له بعد 11 هزيمة توالياً إثر تغلبه على سان أنتونيو 122-110.

