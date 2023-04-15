فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 22:30 0:44 دقيقة حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسر انتصارَه الأول على بروكلين نتس 121 – 101 ضمن سلسلة الأدوار الإقصائية لمنطقة الشرق في الدوري الأمريكي لكرة السلة. تقارير إخبارية فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الدوري الأميركي للمحترفين بروكلين نتس -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ 0:58 دقيقة دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره 0:31 دقيقة النني يفتتح أكاديميةً لكرةِ القدم 4:14 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض ويحقق فوزاً ثميناً على ليستر 0:29 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على رانس 0:51 دقيقة روبليف يضرب موعداً مع رونه في النهائي