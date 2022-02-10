وأفادت شبكة "اي أس بي أن" وموقع "ذي أثليتيك" أنّ هذه الصفقة تضم أيضًا انتقال سيث كوري وأندري دروموند ولاعبَين آخرين في الـ"درافت" المقبل من سفنتي سيكسرز إلى نتس.

انتقل هاردن، أفضل لاعب في الدوري لعام 2018، من هيوستن روكتس إلى نتس في كانون الثاني/يناير 2021 كجزء من صفقة ضمت أربعة فرق، كان من المتوقع أن تجعل من بروكلين نتس فريقًا لا يقهر هذا الموسم مع ثلاثي مذهل من كيفن دورانت وكايري إيرفينغ وهاردن.



إلا أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن الفريق، إما بسبب الإصابات التي منعت الثلاثي من التواجد على أرض الملعب سويًا لغالبية فترات الموسم، إذ عانى هاردن من آلام في أوتار الركبة ودورانت من التواء في الرباط الصليبي، إما بسبب إيرفينغ غير الملقح ضد فيروس كورونا ما يحرمه من خوض المباريات البيتية التزامًا بالبروتوكولات الصحية في نيويورك.



ويحقق هادرن، أفضل مسجل في الدوري في ثلاثة مواسم بين 2018 و2020، هذا الموسم معدل 22.5 نقطة (في المرتبة الثانية)، 10.2 تمريرات حاسمة وثماني متابعات في المباراة الواحدة لنتس الذي تراجع إلى المركز الثامن في المنطقة الشرقية بعد تسع هزائم صادمة تواليًا، وذلك بعد أن كان في الصدارة منذ أقل من ثلاثة أسابيع.



وسينضم هاردن (32 عامًا) إلى فريق آخر يسعى إلى اللقب، إذ يحتل سفنتي سيكسرز المركز الخامس في الشرقية، ليشكل هجومًا قويًا إلى جانب الكاميروني جويل إمبيد، هداف الدوري هذا الموسم بمعدل 29.4 نقطة في المباراة.



كما تنهي هذه الصفقة ملحمة طويلة لسيمونز مع فيلادلفيا، بعد أن فشل في التأقلم والانسجام مع إمبيد.

اختير سيمونز (25 عامًا) أفضل لاعب مبتدئ في الدوري لعام 2018 وشارك في مباراة "كل النجوم" (أول ستار) في المواسم الثلاثة التالية. لم يشارك في المعسكر التدريبي قبل الموسم الحالي بعد توتر العلاقة مع إدارة النادي وغاب عن جميع المباريات مبرراً ذلك بمشاكل نفسية.



خلال أربعة مواسم في الدوري، حقق سيمونز معدلات 15.9 نقطة، 8.1 متابعات و7.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.