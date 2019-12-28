وسجّل دراغيتش سلة الفوز قبل نهاية المباراة ب 6.8 ثانية ليحقق فريقه فوزه الرابع عشر على ملعبه مقابل خسارة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي، وعموما حقق ميامي 23 فوزا مقابل 8 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

وكان زميلا دراغيتش جيمي باتلر وكندريك نان أخفقا في آخر محاولتين لهما لكن الكرة الأخيرة ارتدت إلى دونشيتش ليسجل منها وقال الأخير "لم تشأ الكرة دخول السلة في محاولتين لكننا نجحنا في الاحتفاظ بها وعندما وصلتني كنت غير مراقب ونجحت في التسجيل".

وحيا باتلر أفضل مسجل في صفوف فريقه مع 20 نقطة فريقه بالقول "هذا نحن، لا نستسلم أبداً".

وسنحت فرصة أمام ارون هوليداي من بايسرز لقلب النتيجة في صالح فريقه لكن تسديدته في الرمق الأخير لم تكن ناجحة.

في المقابل، لم يتأثر ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية بغياب نجمه اليوناني وأفضل لاعب العام الماضي يانيس أنتيتوكونمبو وحقق فوزاً سهلاً على أتلانتا هوكس 112-86.

ويعاني النجم اليوناني من إصابة في ظهره وقد تابع فريقه الذي يملك أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (28 فوزاً مقابل 5 هزائم)، من المدرجات.

وكان كريس ميدلتون أفضل مسجل في صفوف باكس مع 23 نقطة ليعوّض فريقه خسارته ليلة عيد الميلاد أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ولم يتمكن سيكسرز من البناء على فوزه على باكس فخسر أمام أورلاندو ماجيك 98-97، وسجل الكاميروني جويل أمبييد ثلاثيتين في الثواني الـ25 الأخيرة لسيكسرز لكنه فشل من تسديدة بعيدة في إصابة السلة لينتزع أورلاندو فوزاً صعباً.

وحقق بوسطن سلتيكس ثاني المجموعة الشرقية فوزه الخامس توالياً إثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 129-117.

وساهم جايلين براون (34) وجايسون تاتوم بـ30 نقطة للفائز.

واستمرت صحوة غولدن ستايت ووريرز بفوزه على فينيكس صنز 105-96 بفضل 31 نقطة لدانجيلو راسل مع 6 متابعات.