وحسم قرار تحكيمي مثير للجدل نتيجة المباراة لصالح مينيسوتا تمبروولفز عندما احتسب الحكام رميتين حرتين لتاونز بسبب خطأ ارتكبه بحقه كيفن دورانت رغم أن الأول كان خارج الملعب والكرة بعيدة عن متناولهما، فكان الخطأ الخامس في المباراة ضد نجم حامل اللقب وأفضل لاعب في الدورين النهائيين الأخيرين.

وكانت النتيجة متعادلة بين الفريقين 130-130، فنجح تاونز في تسجيل الرمية الأولى وأهدر الثانية حاسماً النتيجة في صالح فريقه.

وقبلها بقليل ألغى الحكام رمية ثلاثية لدورانت بسبب خطأ ارتكب قبل أن يسدد الأخير الكرة. وأعرب مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير عن استيائه من التحكيم قائلاً "هناك قرارات غير مفهومة".

وفشل غولدن ستايت ووريرز في فك عقدة السقوط بعد فوزين متتاليين منذ نحو شهر علماً بأنه كان متقدما بفارق 19 نقطة في الشوط الأول قبل أن يتراجع لاعبوه في الربع الثالث حيث اكتفوا بتسجيل 18 نقطة فقط مقابل 32 نقطة لأصحاب الأرض.

ويدين مينيسوتا تمبروولفز بفوزه إلى لاعبيه الاحتياطيين الذين سجلوا 49 نقطة، وأضاف أندرو ويغينز 24 نقطة، فيما كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف حامل اللقب برصيد 37 نقطة بينها 11 ثلاثية مع 23 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة لدورانت.

وبقي غولدن ستايت في صدارة المنطقة الغربية برصيد 51 فوزاً مقابل 24 خسارة وهو الرصيد ذاته لمطارده المباشر دنفر ناغتس العائد بفوز ثمين على حساب مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-105.

ويعود الفضل في فوز دنفر ناغتس إلى الكندي جمال موراي صاحب 27 نقطة والصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 23 نقطة مع 16 متابعة.

وتألق الثنائي راسل ويستبروك وبول جورج في صفوف أوكلاهوما حيث كان الأول قريبا من الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" بتسجيله 27 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 25 نقطة مع 9 متابعات، لكن دون أن يجنبا فريقهما الخسارة الـ32 في 76 مباراة.

وتراجع أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى المركز الثامن في المنطقة الغربية.

وفي باقي المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على انديانا بايسرز 114-112، ولوس أنجليس ليكرز على تشارلوت هورنتس 129-115، ويوتا جاز على واشنطن ويزاردز 128-124، وخسر أتلانتا هوكس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 98-118.



