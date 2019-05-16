سجل لاعب الارتكاز العملاق بروك لوبيز 13 نقطة في الربع الأخير من اصل 29 قياسية له في البلاي اوف، وقاد ميلووكي باكس متصدر الدوري المنتظم الى قلب تأخره أمام ضيفه تورونتو رابتورز إلى فوز مثير 108-100، الاربعاء في باكورة مباريات نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبعد تقدم تورونتو معظم أوقات المباراة خصوصا في الشوط الاول، نجح باكس في تعويض تأخره وساهم لوبيز (31 عاما) في سلسلة من عشر نقاط متتالية قلبت النتيجة من 100-98 إلى فوز لافت 108-100.

وقال لوبيز (2,13 م) الذي دافع في معظم مسيرته عن الوان نيوجيرزي/بروكلين نتس قبل انتقاله الموسم الماضي الى لوس انجليس ليكرز ثم ميلووكي "كان مجهودا جماعيا. لعبنا بطاقة جيدة طوال المباراة لكن التسديدات لم تبتسم لنا. عرفنا انه يجب الاستمرار في القتال، وهذا ما كنا نقوم به طوال الموسم".

تابع اللاعب الذي التقط 11 متابعة وسجل 4 ثلاثيات محققا افضل رصيد له في تاريخ مشاركاته في البلاي اوف "تعلمنا الا نخفض رؤوسنا وألا نستسلم. قاموا بضربنا لكن كان ردنا قويا كفريق".

كما ساهم في فوز ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 24 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة. وعلق يانيس على اداء لوبيز "سجل، التقط متابعات ونجح بالصدات، كان متواجدا في كل مكان، هذا هو بروك الذي نعرفه ونحب".

وعانى يانيس كما الكثير من زملائه بعد خلودهم الى الراحة لنحو اسبوع منذ فوزهم الرابع بوسطن سلتيكس في نصف نهائي المنطقة.

وأقر لوبيز "تدربنا بجهد كبير وخضنا مواجهات قوية (في التمارين)، لكن لا شيء يعوّض المباريات الحقيقية. ربما تشرح مجريات هذا الاسبوع بدايتنا الصعبة في المباراة".

ويلتقي الفائز في سلسلة من أصل سبع مباريات محتملة بطل المنطقة الغربية بين غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين وبورتلاند ترايل بلايزرز (1-صفر)، علما بان غولدن ستايت استهل سلسلته ضد بورتلاند في غياب هدافه المصاب كيفن دورانت.

باكس المشارك في نهائي منطقته للمرة الاولى منذ عام 2001، أضاف له كريس ميدلتون 11 نقطة و11 متابعة بالاضافة الى 15 نقطة هامة من الموزع البديل مالكولم بروغدون.

"الربع الاخير قتلنا"

وأشاد مدرب باكس مايك بودنهولتسر بالاداء الجماعي للفريق لكنه وجه تحية خاصة للوبيز "مباراة كبيرة لبروك على طرفي الملعب. عانينا في الشوط الأول، لكن بروك قادر على صناعة بعض الاشياء".

تابع "عدة مرات في الربع الاخير كان متواجدا للقيام بالعاب كبيرة، صدات، متابعات مواجهات. بالطبع في بعض المحطات، كانت مباراة بروك لوبيز الليلة".

في المقابل، أكد كواهي لينارد انه العلامة الفارقة لتورونتو، فحمل عبئا هجوميا كبيرا بتسجيله 31 نقطة و9 متابعات بالاضافة الى الموزع المميز كايل لاوري صاحب 30 نقطة بينها 7 ثلاثيات.

وتحسر لاوري على اهدار فريقه تقدما بلغ 13 نقطة في الشوط الاول وتراجعه في الربع الاخير الحاسم (32-17): "الربع الاخير قتلنا. تفوقوا علينا في الربع الرابع وكانوا اكثر عدوانية. سددوا كرات جميلة ومن المؤسف أن نخسر بهذه الطريقة. حصلنا على فرصتنا ويتعين علينا التعلم منها".

وأضاف الكاميروني النشيط باسكال سياكام 15 نقطة والاسباني المخضرم مارك غاسول 12 متابعة.

كما عبر لاعب رابتوز داني غرين عن خيبته "عندما تتقدم على فريق مماثل يجب أن تكون ناضجا ومحترفا بما فيه الكفاية لتبقيهم على هذه المسافة. أعتقد انه كان بمقدورنا تحقيق هذا الفوز. شعرت باننا تخلينا عنه".

وتقام المباراة الثانية على ارض ميلووكي الجمعة، قبل ان تنتقل الى الاراضي الكندية حيث يستضيف تورونتو المباراتين الثالثة والرابع الاحد والثلاثاء المقبلين.