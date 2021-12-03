حطم صنز رقمه القياسي الشخصي بتحقيقه فوزه الثامن عشر توالياً، ما سمح له في الانفراد بزعامة المنطقة الغربية والترتيب العام على حساب غولدن ستايت ووريرز الذي واجهه الإثنين وتغلب عليه وسيلتقيه مجدداً الجمعة في سان فرانسيسكو.

وكان صنز عادل بانتصاره على ووريرز رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الانتصارات المتتالية والذي حققه موسم 2006-2007، ثم نجح الخميس بتحطيمه بعدما حقق فوزه التاسع عشر في 22 مباراة خاضها هذا الموسم.

وخرج صنز منتصراً من مباراته أمام ضيفه بيستونز القابع في ذيل المنطقة الشرقية والترتيب العام بأربعة انتصارات فقط مقابل 18 هزيمة، رغم غياب نجمه ديفن بوكر للمرة الأولى هذا الموسم نتيجة اصابته في المواجهة مع ستيفن كوري ورفاقه في ووريرز.

ويدين صنز بالانتصار إلى مساهمة احتياطيه، إذ سجل كل من كام جونسون وكاميرون باين 19 نقطة وأضاف جافايل ماكغي 10، فيما تجاوز أربعة من لاعبيه الأساسيين حاجز العشر نقاط بعدما سجل ميكال بريدجز 18 ودياندري أيتون 17 مع 12 متابعة ولاندري شاميت 14 وكريس بول 12 ومثلها تمريرات حاسمة.

غريزليز يكتسح ثاندر



دوّن ممفيس غريزليز اسمه في تاريخ الدوري بعدما اكتسح ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 73 نقطة 152-79، محققاً أكبر فارق في مباراة واحدة بعدما تفوق على ما حققه كليفلاند كافالييرز في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 حين تغلب على ميامي هيت بفارق 68 نقطة.

كما حطم غريزليز رقمه القياسي من حيث عدد النقاط المسجلة في مباراة واحدة.

وأشرك غريزليز جميع لاعبيه الـ12 في اللقاء، وتسعة منهم وصلوا إلى حاجز العشر نقاط أو أكثر وعلى رأسهم جارين جاكسون جونيور الذي سجل 27 نقطة في غياب نجم الفريق جا مورانت بسبب الإصابة.

وحقق صاحب الأرض رقماً قياسياً شخصياً بعدما نجح في 62.5 بالمئة من محاولاته، وذلك بفضل جهود ديانتوني ميلتون (19 نقطة) والإسباني سانتي ألداما (18) وكونشار (17) الذين بدأوا أصلاً اللقاء على مقاعد البدلاء.

باكس يسقط أمام رابتورز



متأثراً بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، سقط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مضيفه تورونتو رابتورز 93-97.

وغاب أنتيتوكونمبو عن الفريق للمرة الأولى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر وبعد يوم على تسجيله 40 نقطة في سلة تشارلوت هورنتس وذلك بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، ما سهّل من مهمة رابتورز في تحقيق الفوز العاشر في 23 مباراة حتى الآن بفضل جهود فريد فانفليت الذي سجل 13 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير.

وساهم بهذا الفوز الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة)، فيما كان جرو هوليداي (26 نقطة مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة) وكريس ميدليتون (22 مع 8 متابعات) الأفضل في صفوف حامل اللقب.

وفي مباراتين أخريين، فاز شيكاغو بولز على نيويورك نيكس 119-115 وسان أنتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 114-83.

