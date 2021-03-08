وعلّق جيمس قائلا "أحاول دائمًا اختيار الفريق المناسب، وكنت محظوظًا بما يكفي لأربع سنوات في اختيار الفريق المناسب. اللاعبون يتنافسون ويلعبون من أجل الفوز. لقد كنت في الجانب الفائز في النسخ الأربع الأخيرة".

وتم اختيار جيمس ودورانت، الغائب الأبرز عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة، قائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.

وقرّرت رابطة الدوري إقامة هذه "الاحتفال" الذي يمتد عادة لثلاثة أيام لكنه قلص الى يوم واحد تقام فيه مباراة "أول ستار" إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة "دانك"، رغم المطالبة بإلغائه هذا العام بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

على ملعب "ستايت فارم أرينا" في أتلانتا، فرض أنتيتوكنمبو نفسه نجما للمباراة وكان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة بنسبة مئوية في الرميات 16 من أصل 16 محاولة بينها 3 ثلاثيات مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، فنال كأس "كوبي براينت" التي تمنح للأفضل فيها.

وخلافا للعام الماضي عندما كانت الكلمة الأخيرة أيضا لـ"فريق ليبرون" على حساب "فريق يانيس" بعد مباراة مثيرة ومشوقة حسمت في الأنفاس الأخيرة (157-155)، لم يجد فريق "الملك" جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام.

وحسم زملاء القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخاسر).

وتقدم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، فكان التحدي في الربع الأخير الوصول إلى 170 نقطة دون حد زمني بموجب القانون الجديد الذي فرضته الرابطة في النسخة الاخيرة.

واعتمدت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين. ويحدد الرقم الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطة (تكريمًا لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير 2020 في لوس أنجليس في حادث مروحية) إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.

وبرز في صفوف فريق "ليبرون" أيضا نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد بتسجيله 32 نقطة بينها 8 ثلاثيات، اثنتان منها من منتصف المعلب، في 21 دقيقة ونجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات أيضا واثنتان منها من منتصف المعلب، مع أربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في 22 دقيقة، فيما اكتفى جيمس بأربع نقاط في 13 دقيقة.

في المقابل، كان نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل أفضل مسجل في صفوف فريق "دورانت" برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلين نتس كايري إرفينغ 24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وكل من زميله في الفريق جيمس هاردن ونجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 21 نقطة.



كوري ملك الثلاثيات

وبرز في صفوف فريق "ليبرون" أيضا نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد بتسجيله 32 نقطة بينها 8 ثلاثيات، اثنتان منها من منتصف المعلب، في 21 دقيقة ونجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات أيضا واثنتان منها من منتصف المعلب، مع أربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في 22 دقيقة، فيما اكتفى جيمس الذي يتعافى من اصابة في الكاحل، بأربع نقاط في 13 دقيقة.

في المقابل، كان نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل أفضل مسجل في صفوف فريق "دورانت" برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلين نتس كايري إرفينغ 24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وكل من زميله في الفريق جيمس هاردن ونجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 21 نقطة.

وتألق كوري في مسابقة الرميات الثلاثية التي أقيمت قبل مباراة "كل النجوم" برصيد 28 ثلاثية متفوقا بفارق ثلاثية واحدة على نجم يوتا جاز مايك كونلي في الدور النهائي. وحل تايتوم ثالثا.

وهي المرة الثانية التي يتفوق فيها كوري الذي غاب عن نسخة العام الماضي بسبب الإصابة، في مسابقة الرميات الثلاثية بعد عام 2015.

يذكر أن كوري هو ثاني أفضل مسجل من خارج القوس في التاريخ برصيد 2664 ثلاثية خلف راي ألن (2973)، وهو يتصدر ترتيب الإفضل في الدوري هذا الموسم برصيد 169 ثلاثية.

وفي مسابقة أجمل سلة ساحقة والتي أقيمت خلال استراحة الشوطين، كان الفائز لاعب بورتلاند تراير بلايزرز أنفيرني سيمونز أمام لاعب نيويورك نيكس أوبي توبين.