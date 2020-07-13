وأجرت فرق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وبورتلاند تريل بليزرز ولوس أنجليس كليبرز تدريباتِها في القاعات المخصّصة لها حيث ستـُكمـِل جميع الفرق الاثنين والعشرين المشاركةِ فيما تبقّى من الموسم تدريباتِها لحين موعدِ بدء ِ المباريات التحضيريّة التي ستنطلق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري/ قبل أن تكونَ الصافرةُ الرسميّةُ لبداية الدوري في الحادي والثلاثين.

