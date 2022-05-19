وبعد ثلاثة أيام من قيادته دالاس إلى تدمير أفضل فريق في الموسم المنتظم فينيكس صنز، أخفق النجم السلوفيني الشاب في زعزعة دفاعات غولدن ستايت التواق لاستعادة أمجاد العقد الماضي.

وخلافاً لكرات أمطر بها دالاس سلة فينيكس في أريزونا الأحد الماضي، اكتفى دونتشيتش بتسجيل 6 من 18 محاولة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.

أنهى دونتشيتش المباراة كأفضل مسجل لدى الخاسر مع 20 نقطة و7 متابعات، فيما توزع الرصيد التسجيلي لدى غولدن ستايت على كوري (21 نقطة و12 متابعة)، الكندي أندرو ويغينز (19 نقطة) والبديل جوردان بول (19 نقطة)، فيما سجل أربعة لاعبين آخرين 10 نقاط أو أكثر.

وبدأ غولدن ستايت المباراة بطيئاً، لكنه صنع فارقاً كبيراً بعد تقدمه على الاستراحة 54-45.

وفيما بدا دونتشيتش يعاني من إصابة في كتفه، تفوّق غولدن ستايت على ضيفه 34-24 في الربع الثالث ليتقدم 19 نقطة قبل الربع الأخير.

استهله بثماني نقاط دون مقابل لخصمه الذي تخلف 27 نقطة (96-60)، فوضع المباراة بعيداً عن متناوله منطقياً.

أتاح هذا الأمر الفرصة لمدرب ووريرز ستيف كير بسحب أساسييه قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليريحهم في بداية سلسلة قد تمتد إلى سبع مباريات وتحدّد الفريق الذي سيواجه الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت (صفر-1) في نهائي الدوري.

قال كوري بعد الفوز: "قمنا ما تعيّن علينا القيام به. فزنا في المباراة الأولى، لكن هناك عمل كبير يجب تنفيذه".

تابع: "كان لدينا خطة خاصة للمباراة نفذناها في معظم الفترات. يجب أن نكرر هذا المجهود ثلاث مرات لتخطي هذا الفريق".

وفيما أخفق نجم غولدن ستايت، العائد هذا الموسم من سلسلة اصابات رهيبة، كلاي تومسون بتسجيل أي نقطة في الشوط الأول، نجح بإضافة 15 نقطة في الثاني لفريقه.

- دونتشيتش حزين -

في المقابل، كان دونتشيتش (23 عاماً) حزيناً للخسارة، بيد انه دعا زملاءه للتعويض سريعاً "هذه مباراة واحدة. هذه هي البلاي أوف (الأدوار الاقصائية). إذا خسرت بفارق نقطة أو أربعين نقطة فالأمر مماثل، هذه مجرد خسارة. يجب أن نستعد للمباراة الثانية من الآن".

تابع اللاعب القادم إلى دالاس من ريال مدريد الإسباني عام 2018 "يجب أن أتحسّن. أن أتحسّن لصالح المجموعة بأكملها، وأنا مسؤول عن ذلك".

وأشاد مدرّب دالاس جايسون كيد إلى أنّ فريقه عوّض تخلفه بخسارتين أمام فينيكس "خسرنا مباراتين توالياً خارج أرضنا من قبل، ووجدنا طريقنا إلى الدور النهائي".

تابع: "هذه مباراة واحدة. لقد قاموا بدورهم وعلينا استخلاص العبر. لكن يجب القول إنهم كانوا جيدين الليلة".