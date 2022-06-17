إنجاز ووريرز جاء عقب تغلبه على سلتيكس في المواجهة السادسة بـ103 مقابل 90 صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

والفريق الذي يتمكن من تحقيق أربعة انتصارات أولاً في الدور النهائي هو الذي يتوج بلقب الـNBA.

وكان الدور النهائي افتتح بتفوق سلتيكس في المباراة الأولى (120-108) قبل أن يتعادل ووريرز بفوزه في المواجهة الثانية (107-88) ثم أخذ سلتيكس الأسبقية مجدداً بفوزه في المواجهة الثالثة (116-100) فانتفض ستيفن كوري ورفاقه محققين الفوز في المواجهتين الرابعة والخامسة على التوالي (107-97) ثم (104-94).

واللقب هو السابع في تاريخ غولدت سايت بعد أعوام (1947-1956-1975-2015-2017-2018).

وسيطر غولدن ستايت على المواجهة السادسة والختامية التي أقيمت في معقل بوسطن سلتيكس فتفوق في الربع الأول (27-22) وفي الربع الثاني (27-17) فيما كان التفوق لبوسطن فقط في الربع الثالث (22-27) قبل أن يعود كوري ورفاقه ويختتمون المباراة بقوة بحسم الربع الرابع لصالحهم (27-24).

حقبة لم تنته

واعتقد كثيرون بأن الحقبة التاريخية التي توج خلالها ووريرز بثلاثة ألقاب ووصل فيها الى النهائي خمس مرات متتالية بين 2015 و2019، وصلت إلى نهايتها بعد الفترة الصعبة التي مر فيها الفريق خلال الموسمين الماضيين حيث اكتفى في 2019-2020 بتحقيق 15 انتصاراً فقط في الموسم المنتظم مقابل 39 في الموسم الذي تلاه.

لكن وبعدما استعاد كامل عافيته وتخلّص من لعنة الإصابات التي لاحقت بشكل خاص كلاي تومسون وبدرجة أقل ستيفن كوري، عاد فريق المدرب كير ليفرض نفسه بطلاً عن جدارة.

جائزة تاريخية لكوري

وقال كوري الذي ينال جائزة أفضل لاعب في النهائي للمرة الأولى في مسيرته، إنه "فخور جداً بهذه المجموعة. أشكر الرب كل يوم لحصولي على فرصة ممارسة هذه اللعبة بجانب أشخاص رائعين".

وتابع "هذا فحوى كل شيء، لاسيما بعد كل الذي اختبرناه في الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وبين فريق كان يسعى الى التأكيد بأنه حاضر "أن بي أيه"، وآخر يبحث عن استعادة مكانته التاريخية والتربع على عرش أكثر الفرق إحرازاً للقب، خرج الأول منتصراً باللقب السابع في تاريخه، بعد حسمه المباراة السادسة على أرض مضيفه بفضل تألق كوري الذي سجل 34 نقطة، ما جعله يستحق أن ينال جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي.

واصبح ووريرز ثاني فريق يحسم اللقب في أرض بوسطن بعد لوس أنجليس ليكرز عام 1985، حارماً الفريق الأخضر، المتوّج 17 مرة بالتساوي مع ليكرز، من الابقاء على آماله في الانفراد مجدداً بالرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري.

وكان غولدن ستايت أحرز اللقب أعوام 2015 و2017 و2018 وخسر نهائي 2016 و2019، بعد أن أحرز أول لقبين عندما كان في فيلادلفيا عامي 1947 و1956 والثالث تحت اسم غولدن ستايت عام 1975.

وبعد اكتفائه بـ16 نقطة وفشله في ترجمة أي من محاولاته التسع من خارج القوس خلال المباراة الخامسة التي فاز فريقه على أرضه الإثنين 104-94، استعاد كوري تألقه الخميس بتسجيله 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، منهياً اللقاء كأفضل مسجل (34) بالتساوي مع نجم سلتيكس جايلن براون، كما ساهم بسبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وكما فعل في المباراة الخامسة حين سجل 26 نقطة ولعب الدور الرئيس في فوز فريق المدرب ستيف كير، كان الكندي أندرو ويغينز مؤثراً أيضاً في مباراة الخميس بتسجيله 18 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة في لقاء سيطر عليه فريقه منذ الدقائق الأخيرة للربع الأول حتى وصل الفارق بينهما الى 22 نقطة في الربع الثاني.

