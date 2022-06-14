وقدم ابن الـ27 عاماً أفضل مباراة له خلال مواسمه الثمانية في الدوري، ليس فقط لتسجيله 26 نقطة، بينها 16 في الشوط الأول، بل لأنه تألق أيضاً دفاعياً وحقق 13 متابعة في أمسية بدا فيها نجم الفريق ستيفن كوري بعيداً عن المستوى الذي قدمه في المباراة الرابعة حين سجل 43 نقطة.

ونجح ويغينز في 12 من محاولته الـ23 ودخل كلاي تومسون على الخط في الشوط الثاني بتسجيله 16 من نقاطه الـ21 في اللقاء، ليلعب أيضاً دوراً حاسماً في هذا الانتصار الذي جعل ووريرز بحاجة الى حسم المباراة السادسة المقررة على أرض سلتيكس الخميس للفوز بلقبه الرابع في آخر ثمانية مواسم.

وفي حال خسارته هذه المباراة ستعود السلسلة الى ملعبه الأحد لخوض مواجهة سابعة حاسمة لتحديد هوية البطل.

وأشاد درايموند غرين الذي اكتفى بثماني نقاط لكنه حقق 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بزميله الكندي قائلاً "لم يكن في التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم من فراغ. كلما كبر حجم التحدي الذي نضعه أمامه، كلما كان رده أكبر".

وتابع "أنت تريد أشخاصاً مثله في فريقك. حين يكبر المسرح يكونون على الموعد ويقدمون أفضل مستوياتهم، وهذا ما يقوم به".

أما المدرب ستيف كير، فقال عن ويغينز إنه "يعشق التحدي. يعشق التنافس. وقد وجد لنفسه دوراً حاسماً في فريقنا وأعتقد أن ذلك يمده بمزيد من القوة. يدرك كم نحن بحاجة اليه وكان مذهلاً".

وبعد أدائه الخارق في المباراة الرابعة على أرض سلتيكس، اكتفى كوري بـ16 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة بعد معاناته من خارج القوس، حيث فشل في ترجمة أي من محاولاته التسع، لينتهي بذلك مسلسل المباريات المتتالية لأفضل مسدد ثلاثيات في تاريخ الدوري عند 132 مباراة مع ثلاث ثلاثيات أو أكثر في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وعند 233 مباراة بثلاثية واحدة على الأقل في الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية معاً.

ورغم جهود جايسون تايتوم (27 نقطة مع 10 متابعات) وماركوس سمارت (20 نقطة) وجايلن براون (18 مع 9 متابعات)، مني سلتيكس بهزيمتين على التوالي للمرة الأولى في "بلاي أوف" هذا الموسم.

وبعد فشله حتى في الوصول الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" خلال الموسمين الماضيين متأثراً بالإصابات في صفوفه، بات ووريرز الآن بحاجة الى أداء خارق آخر في ملعب سلتيكس من أجل حسم السلسلة والتأكيد مرة أخرى بأن الحقبة التاريخية التي توج خلالها الفريق بثلاثة ألقاب ووصل فيها الى النهائي خمس مرات متتالية بين 2015 و2019، لم تصل الى نهايتها.

وفي المقابل، سيحاول سلتيكس إطلاق السلسلة من نقطة الصفر وتأجيل الحسم الى مباراة سابعة من أجل محاولة الانفراد مجدداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع غريمه لوس أنجليس ليكرز (17 لكل منهما).

ولكي يحقق ذلك ويتجنب تكرار سيناريو 2010 وظهوره الأخير في النهائي حين خسر أمام ليكرز بالذات، على الفريق الأخضر الاستفادة الآن من عاملي الأرض في المباراة المقبلة وتجنب ما حصل في المواجهة الرابعة حين فرط بانتزاعه أفضلية الملعب من ووريرز وبالفوز الذي حققه في المباراة الأولى لهذه السلسلة على ملعب منافسه.