غريزليس يختتم موسمه الإعدادي للدوري الأميركي لكرة السلة من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 17:46 1:29 دقيقة اختتم ممفيس غريزليس موسمه الإعدادي للدوري الأميركي لكرة السلة بالفوز على مستضيفه ديترويت بيستونز 126-111. وفي لقاء آخر، انقاد سان أنطونيو سبيرز إلى الخسارة أمام ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 112-118. تقارير إخبارية سان أنطونيو سبيرز NBA أوكلاهوما سيتي ثاندر ديترويت بيستونز الدوري الأميركي للمحترفين ممفيس غريزليس -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة زاركو يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية 1:00 دقيقة ماذا قال رودريغو وبيدري قبل مواجهة الكلاسيكو ؟ 1:01 دقيقة كلوب يُشيد بهالاند 1:38 دقيقة ريشارليسون في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة تقارير - كانتي يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة 1:29 دقيقة غريزليس يختتم موسمه الإعدادي للـ"NBA" 3:02 دقيقة جولة احتفالية لمجموعة من الدرّاجين في قطر 1:09 دقيقة محمد الشوربجي إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة لجنة المشاريع والإرث تستضيف ورشة عمل "مكسيكية" 0:44 دقيقة الغموض يحيط بمستقبل فيليش مع أتليتيكو مدريد