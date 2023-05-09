وتأتي هذه الغرامة كعوبة للنجم الصربي بعد تدخله العنيف على مات إشبياه المالك الجديد لنادي فينيكس صنز، أثناء محاولة اللاعب استعادة الكرة بعد أن طارت للمدرجات في المباراة التي خسرها فريقه ضمن سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية، لينجو بذلك نجم دنفر من عقوبة الإيقاف.

