وسجل ديفيس الذي انتقل مطلع تموز/يوليو الماضي إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز قادما من بيليكانز، 41 نقطة ليساهم في الفوز التاسع على التوالي والسادس عشر في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

واستقبلت جماهير بيليكانز نجمها السابق الذي أمضى في صفوف فريقه سبعة مواسم منذ بداية مسيرته الاحترافية، بصافرات الاستهجان، وعلق ديفيس قائلاً "حاولت فقط تجاهل (صافرات الاستهجان)، والحفاظ على هدوئي ولعب كرة السلة"، مشيراً إلى أنه كان مستعدا "لردة الفعل هاته".

وحظي بدعم زملائه في ليكرز بينهم "الملك" ليبرون جيمس الذي قال "نتفهم المسألة. في أي وقت تعود فيه إلى مكان تركت فيه بصمة ... تريد العودة واللعب جيدًا وتريد الفوز".

وسجل ديفيس آخر نقطتين في المباراة من رميتين حرتين قبل 4,2 ثوان، ليقضي على آمال فريقه السابق في حسم النتيجة أو فرض التعادل على الأقل.

وأضاف جيمس 29 نقطة بينها 15 نقطة في الربع الأخير، مع 11 تمريرة حاسمة، وسجل البديل كايل كوزما 16 نقطة بينها ثلاثيتا التعادل 91-91 والتقدم 111-109 قبل 1,07 دقيقة من نهاية المباراة.

وأوضح ديفيس "لقد سجلوا نقاطا ونقاطا هامة في الربع الأخير، لكننا أظهرنا مرونتنا الليلة واستطعنا الفوز".

وحذا الجار لوس أنجليس كليبيرز حذو ليكرز بفوزه الثمين على مضيفه ممفيس غريزليز 121-119 في غياب نجمه الوافد الجديد كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الى لقبه التاريخي الموسم الماضي، وذلك بسبب الإصابة في ركبته.

وفرض البديلان لو وليامس ومونتريزل هاريل نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما 24 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة للاول و10 متابعات للثاني، واضاف بول جورج 22 نقطة.

وهو الفوز السابع على التوالي لكليبيرز والرابع عشر في 19 مباراة هذا الموسم.

وواصل بوسطن سلتيكس صحوته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 121-110.

ويدين سلتيكس بفوزه الى نجمه كيمبا ووكر صاحب 39 نقطة.

واحتفظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجله خاليا من الخسارة على أرضه هذا الموسم بفوزه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 97-91 بفضل 33 نقطة و16 متابعة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، فوزه الرابع هذا الموسم بتغلبه على ضيفه شيكاغو بولز 104-90.

وأوقف هيوستن روكتس سلسلة ثلاث هزائم متتالية بفوزه على ضيفه ميامي هيت 117-108 في مباراة تألق فيها نجماه جيمس هاردن صاحب 34 نقطة وراسل وستبروك الذي سجل 27 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 126-98، وبورتلاند ترايل بلايزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-119، وميلووكي باكس على أتلانتا هوكس 111-102، وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 102-101، وانديانا بايسرز على يوتا جاز 121-102، فيما خسر سان انتونيو سبيرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 101-113، وفينيكس صنز أمام واشنطن ويزاردز 132-140، وكليفلاند كافالييرز أمام أورلاندو ماجيك 104-116.