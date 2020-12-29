عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 11:38 4:04 دقيقة يطمح اللاعب المصري عبد الرحمن نادر للعب دور مهم في ناديه فينيكس صنز وذلك من خلال المشاركة بانتظام في فريق النّجم كريس بول، بهدف العودة إلى المنافسة بقوّة في دوري السلة الأميركي. مقابلات فينيكس صنز الدوري الأميركي للمحترفين عبد الرحمن نادر -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا 1:58 دقيقة "سبيس جام" يتوج بلقب دوري كرة السلة القطري للسيدات 1:07 دقيقة ماذا قال أنور الغازي بعد التعادل مع تشيلسي؟ 1:40 دقيقة برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 0:19 دقيقة تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيلا 3:06 دقيقة السد يتعادل مع قطر 2:13 دقيقة ليستر يفلت من الهزيمة