في المباراة الأولى، سيطر ووريرز بطل الموسمين الماضيين على مجريات اللعب في الأرباع الثلاثة الأولى (29-24، 36-31 و45-25) قبل أن يتراخواً قليلاً في الأخير بعد أن ضمنوا الفوز (20-31).

وكان طومسون نجم اللقاء بدون منازع، فسجل 44 نقطة لووريرز الذي حقق فوزه الثامن توالياً ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية برصيد 33 فوزاً مقابل 14 خسارة.

وأضاف كيفن دورانت 20 نقطة، فيما اكتفى النجم الثالث في الفريق ستيفن كوري على غير العادة بتسجيل 11 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وعلى المقلب الآخر، كان الكرواتي إيفيكا زوباتش (18 نقطة) وبراندون إينغرام (17) الأفضل في صفوف الخاسر الذي وجد نفسه متخلفاً بفارق 30 نقطة في أحدى مراحل المباراة (30-110) في غياب الثلاثي المكون من النجم ليبرون جيمس وراجون روندو ولونزو بول.

وانضم طومسون إلى مهاجم دنفر ناغتس السابق تاي لوسون، الوحيد في البطولة الذي نجح حتى الآن في محاولاته العشر الأولى للتسجيل من خارج القوس (ثلاث نقاط).

وعلق طومسون على المباراة بالقول: "بغض النظر عن ذلك .. إنّه فوز جيد"، مضيفاً: "عندما تكون لديك يد موزونة، فأنت تبحث فقط عن بعض المساحة --هذا كل ما تحتاج إليه".

وعلى غرار ووريرز، سيطر سيكسرز على الأرباع الثلاثة الأولى (30-26، 35-24 و29-13) قبل أن ينهي الأخير 27-30.

وسجل العملاق إمبيد 32 نقطة مع 14 متابعة، وعاونه في المهمة لاندري شاميت (18 نقطة) ودجي دجي ريديك (16 نقطة)، فلم يكن لنقاط النجم جيمس هاردن الـ 37 التي لم ترد الخسارة عن فريقه، أيّ قيمة سوى دخولها في الأرقام القياسية للاعب الذي سجل في 20 مباراة متتالية 30 نقطة فما فوق.

ولم يشذ أوكلاهوما سيتي ثاندر بقيادة بول جورج (31 نقطة) وراسل وستبروك (17 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات) عن تقليد الأرباع الثلاثة الأولى أمام نيويورك نيكس وأنهاها في صالحه (34-16، 33-31 و36-35) قبل أن يخسر الأخير 24-27 ويفوز بالمباراة 127-109.

وحقق المتصدر ميلووكي باكس فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه دالاس مافريكس (116-106) الذي مني بخسارة رابعة متتالية، فيما تابع كلّ من بوسطن سلتيكس وبروكلين نتس صحوته بفوز رابع على التوالي، الأول على ضيفه ميامي هيت 107-99، والثاني على ضيفه ساكرامنتو كينغز 123-94.

وتغلب واشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 101-87، في حين تلقى ممفيس غريزليز خسارة سادسة توالياً على يد ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 85-105.

وسقط يوتا جاز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 104-109، وأتلانتا هوكس أمام أورلاندو ماجيك 103-122، وكليفلاند كافالييرز وصيف البطل ومتذيل ترتيب المنطقة الشرقية والبطولة (9 انتصارات و39 خسارة)، امام شيكاغو بولز 88-104.