صنز يخسر جهود بول بسبب بروتوكولات كورونا من قبل beIN SPORTS June 16, 2021 20:18 0:51 دقيقة كشفت مصادر صحفيّة أميركيّة أنّ كريس بول نجم فريق فينيكس صنز بدأ الخضوع للبروتوكول الصحيّ الخاصّ بكوفيد-19 الأمرُ الذي سيغيّبه عن الملاعب لفترة لم تحدّد بعد. تقارير إخبارية كريس بول الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة أتشيربي: "قدّمنا مباراة جيدة" 0:52 دقيقة مانشيني: "الفضل يعود للاعبين فقط" 1:25 دقيقة باريلا يمتدح مدربه مانشيني 4:09 دقيقة المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي ! 0:38 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس 0:59 دقيقة رامسي: "نحن في موقف مميز" 2:59 دقيقة رضا فرنسي عن الفوز ضد ألمانيا 1:50 دقيقة بايل سعيد بالفوز ومتفائل بالتأهل 0:51 دقيقة صنز يخسر جهود بول بسبب بروتوكولات كورونا 5:33 دقيقة ويلز تتخطّى عقبة تركيا بنجاح