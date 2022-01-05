وتابع جا مورانت وفريقه ممفيس غريزليز تألقهما في الآونة الأخير بالفوز على المضيف كليفلاند كافالييرز 110-106.

في المباراة الاولى على ملعب "سموثي كينغ سنتر" وأمام 15158 متفرجا، حقق فينيكس صنز فوزه الثاني توالياً عقب خسارته أمام بوسطن سلتيكس، وذلك بتغلبه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-110 بفضل 33 نقطة وتسع متابعات لنجمه ديفين بوكر.

وساهم ميكال بريدجز وكامرون جونسون والبديل بيسماك بيومبو في الفوز الـ29 لفينيكس حيث سجل الأول 23 نقطة، وأضاف الثاني 18 نقطة والثالث 16 نقطة، فيما اكتفى كريس بول بـ11 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة.

وخاض صنز المباراة في غياب مدربه مونتي وليامس ولاعبيه الأساسيين ديأندريه أيتون وجاي كراودر والبديلين جافايل ماكغري والمصري عبد الرحمن نادر بسبب بروتوكول "كوفيد-19".

في المقابل، برز ديفونتي غراهام في صفوف الخاسر برصيد 28 نقطة، وأضاف الليتواني يوناش فالاسيوناش 25 نقطة مع 16 متابعة.

وعزز صنز موقعه في المركز الثاني للدوري والمنطقة الغربية (29 فوزاً و8 هزائم) خلف غولدن ستايت ووريرز (29 فوزاً و7 هزائم)، فيما مني بيليكانز بخسارته الثالثة توالياً والـ25 في 38 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وفي الثانية على ملعب "كريبتو.كوم أرينا" وأمام 17919 متفرجا، حذا ليكرز حذو صنز وتابع صحوته محققاً فوزه الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114.

وكعادته، فرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة بينها 14 في الربع الأخير مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف مالك مونك 24 نقطة وراسل وستبروك 19 نقطة.

فوز سادس تواليا لغريزليز

وفي الثالثة، واصل ممفيس غريزليز انتفاضته وحقق فوزه السادس توالياً بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه كليفلاند كافالييرز 110-106 على ملعب "روكيت مورتغايدج فيلدهاوس" وأمام 18100 متفرج.

ويدين غريزليز بفوزه إلى نجمه المتألق جا مورانت صاحب 26 نقطة بينها ست نقاط في الدقيقة الأخيرة ليرجح كفة فريقه.

وسجل مورانت سلة ليمنح فريقه التقدم 106-104، ثم سرق الكرة من براندون غودوين ليضيف أخرى قبل 22 ثانية من نهاية المباراة، قبل أن يسجل رميتين حرتين ليقود فريقه الى فوزه العاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة خارج القواعد.

وقال مورانت "لا أخشى أحداً. "إذا كان طولك 2,31 م لا يهمني، أنا قادم إليك مباشرة".

ودخل غريزليز مباراته ضد كليفلاند منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه بروكلين نتس 118-104 الإثنين، فعزز موقعه في المركز الرابع في المنطقة الغربية.

وأوضح مورانت "لقد جئنا إلى هنا ونحن نعلم أننا سنخوض مباراتين متتاليتين. كان علينا فقط أن نلعب بشكل جيد دفاعياً ونجد طريقة للهجوم. سجلنا بعض النقاط الحاسمة في نهاية المباراة وحققنا الفوز".

وقاد فريد فان فليت فريقه تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 129-104 بتسجيله 33 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، بينها 24 نقطة في الشوط الأول الذي حسمه الفريق الكندي في صالحه بفارق 15 نقطة (68-53).

وسجل فان فليت 30 نقطة على الأقل في المباريات الثلاث الأخيرة والتي حسم فريقه نتائجها ليبلغ رصيده 17 فوزا ومثلها هزائم حتى الآن.

وبات فان فليت إنه أول لاعب في تورنتو يسجل 30 نقطة أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية منذ أن حقق ذلك نجمه السابق ولاعب لوس أنجليس كليبرز حاليا كواهي لينرد في أربعة مباريات متتالية في عام 2019 عندما توج بلقبه الوحيد في الدوري حتى الآن.

واستعاد نيويورك نيكس توازنه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه إنديانا بايسرز 104-94 بفضل تألق الثنائي آر جاي باريت وجوليوس راندل صاحبي 32 و30 نقطة تواليا مع 16 متابعة للأخير.



