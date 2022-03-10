بات فينيكس صنز أول المتأهلين الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الأربعاء 111-90 على مضيفه ميامي هيت في مباراة بين متصدرَي المنطقتين، بقيادة ديفن بوكر العائد بعد غياب أربع مباريات.

وسجل بوكر الذي غاب بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا 23 نقطة، هي الأعلى في المباراة، بالإضافة الى تسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات ليقود صنز الى فوزه رقم 53 هذا الموسم مقابل 13 خسارة.

قال بعد الفوز "أحاول فقط إيجاد إيقاعي. غبت لمدة أسبوع. كان جيدًا وكنت جاهزًا للعودة".

كان هذا الانتصار مهمًا لفينيكس بعد أن خسر ضد ميامي 123-100 في أوائل كانون الثاني/يناير الفائت.

تابع بوكر "جاؤوا الى ملعبنا وأذلّونا لذا أردنا أن نرد هنا. كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة ولكنني أحببت كيف لعبنا".

أضاف ميكال بريدجز 21 نقطة لفينيكس فيما سجل دي أندري أيتون من جزر الباهاماس 19 نقطة و10 متابعات. وكان دانكن روبنسون أفضل مسجل في ميامي مع 22 نقطة مع غياب جيمي باتلر بسبب احتقان في الجيوب الأنفية.

ووسّع صنز الفارق في صدارة المنطقة الغربية الى ثماني مباريات ونصف أمام ممفيس غريزليز الثاني (45-22)، في حين يتصدر هيت الشرقية بسجل 44-23.

خسر فينيكس نهائي العام الماضي أمام ميلووكي باكس وحقق 22 انتصارًا هذا الموسم من دون أي خسارة عندما يسجل خصمه أقل من 100 نقطة.

قال بوكر "الأدوار الإقصائية قادمة ونتطلع إليها".

في ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 43 نقطة و12 متابعة ليقود باكس للفوز 124-115 على أتلانتا هوكس. أما في هيوستن، لم تكن تريبل دابل ليبرون جيمس (23 نقطة، 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة) كافية لفوز لوس أنجليس ليكرز أمام روكتس بعد سقوطه 139-130 بعد التمديد.

