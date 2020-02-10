ويدين سلتيكس بفوزه الـ37 في 52 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى الثنائي كيمبا ووكر وجايسون تاتوم.

وسجّل ووكر 27 نقطة بينها ثلاثيتان في الدقائق الثلاث الأخيرة، الأولى وسع بها الفارق إلى سبع نقاط قلصها كريس بول إلى خمس نقاط، والثانية من المكان ذاته وجه بها الضربة القاضية لأصحاب الأرض الذي اكتفوا بتسجيل 6 نقاط فقط بينها ثلاثية أخرى لبول لم تكن كافية لتفادي الخسارة الـ21 هذا الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وسجل تاتوم 26 نقطة بينها 19 نقطة في الشوط الثاني، مع 11 متابعة بينها 8 دفاعية، وأضاف جايلن براون 17 نقطة وكل من دانيال ثياس وغوردون هارداواي 13 نقطة مع 11 متابعة للأول و10 للثاني في مساهمة فعالة في الفوز العاشر لسلتيكس في المباريات الـ11 الأخيرة.

وقال مدرب سلتيكس براد ستيفنس "كانت مباراة صعبة وكنا على وشك الخسارة، لكنني أعتقد أننا لعبنا بقتالية وطريقة جيدة ونستحق الفوز".

في المقابل، أنهى كريس بول المباراة بتسجيله 22 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان زميلاه الإيطالي دانيلو غالينار وشاي جيلجيوس ألكسندر أفضل مسجلين في صفوف فريقه برصيد 24 نقطة لكل منهما.

- فوز قاتل ليوتا -

وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش فريقه يوتا جاز إلى فوز غال على مضيفه هيوستن روكتس 114-113 بتسجيله ثلاثية في الثانية الأخيرة.

وأنهى بوغدانوفيتش المباراة على غير عادته بتسجيله ثماني نقاط فقط علما بأن معدله التهديفي في المباراة الواحدة هذا الموسم هو 24 نقطة، لكنه فرض نفسه نجما أمام روكتس بتسجيله ثلاثية الحسم في الثانية الأخيرة وثلاثية أخرى قبلها بأربع دقائق مانحا التقدم لفريقه 107-100.

وأشاد مدرب هيوستن مايك دانطوني ببوغدانوفيتش قائلا "كان مراقبا من طرف لاعبين من صفوفنا، كنت خائفا من ارتكابهما خطأ بحقه، لأنهما كانا قريبين منه جدا. ارفع له القبعة على رميته".

وكان البديل جوردان كلاركسون أفضل مسجل في صفوف يوتا جاز برصيد 30 نقطة مع ست متابعات، وأضاف دونوفان ميتشل 24 نقطة ومايك كونلي 20 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي ليوتا جاز بعد خمس هزائم متتالية، فيما مني هيوستن روكتس بخسارته الثانية تواليا والـ20 هذا الموسم ولم ينفعه تألق نجميه راسل وستبروك صاحب 39 نقطة وجيمس هاردن الذي حقق الـ"تريبل دابل" بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

كليبرز يستعيد توازنه

واستعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه عقب خسارته المذلة أمام كينيسوتا تمبروولفز 115-142 السبت، وحقق فوزا كبيرا على مضيفه كليفلاند كافالييرز 133-92 في غياب نجمه كواهي لينارد الذي فضل مدربه إراحته.

وبرز الثنائي لو وليامس وبول جورج في صفوف كليبرز بتسجيلهما 25 و22 نقطة على التوالي.

وحذا ممفييس غريزلير حذو كليبرز واستعاد توزانه بعد خسارته المذلة امام مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 107-119 الجمعة، وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه واشنطن ويزاردز 106-99 بفضل تألق نجمه جا مورانت الذي حقق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

كما برز الليتواني يوناس فالنسيوناس بتحقيقه 18 متابعة بينها 14 دفاعية مع ثماني نقاط.

- 48 نقطة ليونغ -

وعمق بورتلاند ترايل بلايزرز جراح ضيفه ميامي هيت عندما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي بالفوز عليه 115-109 بفضل 22 نقطة للبديل غاري ترينت و21 نقطة لتريزور أريزا و11 نقطة و17 متابعة لحسن وايتسايد المنتقل هذا الصيف إلى بورتلاند بعد خمسة مواسم مع ميامي.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد أربع هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه شيكاغو بولز 118-111.

ويعود الفضل في فوز فيلادلفيا إلى البديل التركي فرقان قرقماز الذي فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع خمس متابعات، ونجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 28 نقطة و12 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، إضافة إلى "تريبل دابل" لنجمه الأسترالي بن سيمونس صاحب 19 نقطة و10 متابعات ممثلها تمريرات حاسمة.

واحتاج أتلانتا هوكس الى التمديد مرتين للفوز على نيويورك نيكس 140-135.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 116-116، واستمر في الوقت الإضافي الأول الذي انتهى 10-10، قبل أن يحسم أتلانتا الثاني 14-9.

وفرض تراي يونغ نفسه نجما في المباراة بتسجيله 48 نقطة مع 13 متابعة لأتلانتا، وأضاف جون كولينز 32 نقطة مع 16 متابعة، فيما برز جوليوس راندل في صفوف الخاسر بتسجيله 35 نقطة مع 18 متابعة.