وفرض جايسون تاتوم نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله 39 نقطة أي أقل بنقطتين من رقمه القياسي الشخصي مع 9 متابعات وأضاف زميله ماركوس سمارت 31 نقطة.

وفرض لاعبو سلتيكس رقابة على نجم كليبرز كاواي لينارد فاكتفى بـ28 نقطة مع 11 متابعة، في حين سجل لو وليامس 35 نقطة ومونترزل هاريل 24 نقطة و13 متابعة للخاسر أيضاً.

وظلت النتيجة متقاربة حتى أواخر المباراة عندما سجل تاتوم سلة ليمنح فريقه التقدم 127-124 قبل 24 ثانية من نهاية الوقت الأصلي ورد عليه لاندري شاميت بثلاثية مدركاً التعادل وفارضاً التمديد.

وفرض سلتيكس أفضليته في الوقت الاضافي مسجلاً 27 نقطة مقابل 19 لمنافسه.

وفي مباراة اخرى، قاد المهاجم الايطالي دانيلو غاليناري فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 123-118 بتسجيله 29 نقطة.

وساهم ايضا في الفوز كل من الألماني دينيس شرودر مع 22 نقطة والنيوزيلندي ستيفن أدامس مع 11 نقطة بينها أول ثلاثية له في الدوري الأميركي للمحترفين بالاضافة إلى نجاحه في 11 متابعة.

وكان أفضل المسجلين في صفوف الخاسر زيون وليامسون مع 32 نقطة وأضاف جي جي ريديك 24 نقطة.

وهي المرة الثانية توالياً الذي يتخطى فيها وليامسون حاجز الـ30 نقطة والسادسة التي يسجل فيها 20 نقطة على الأقل.

وكان وليامسون (19 عاما) الخيار الأول في "درافت" الموسم، وينظر الى اللاعب السابق لجامعة ديوك على أنه من المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر في اللعبة.

وغاب وليامسون الذي يشبهه الجميع بـ"الملك" ليبرون جيمس، عن مطلع الموسم الحالي لاصابة في ركبته خضع على اثرها لعملية جراحية وعاد إلى الملاعب منتصف الشهر الماضي.



تكريم غارنيت

وأعلن نادي بوسطن سلتيكس بأنه سيكرم نجمه كيفن غارنيت الذي ساهم في قيادة فريقه إلى احراز اللقب عام 2008 من خلال سحب قميصه الرقم 5 الموسم المقبل.

وقال غارنيت "أنا فخور وممتن لأن رقمي سيتم سحبه".

وكان غارنيت اختير افضل مدافع في الدوري الأميركي عام 2008 وشارك في خمس مباريات كل النجوم (اول ستارز) في خمسة مواسم من اصل ستة دافع فيها عن ألوان سلتيكس.

وفي 396 خاضها بالوان سلتيكس سجل غارنيت معدلاً مقداره 15.7 نقطة و8.3 متابعات و2.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

