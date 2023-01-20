وأحكم سلتيكس الذي حقق فوزه الثامن توالياً قبضته على صدارة المنطقة الشرقية والدوري برصيد 34 فوزاً مقابل 12 هزيمة.

على ملعب "تي دي غاردن"، نجح نجم سلتيكس جايلن برون (16 نقطة و9 متابعات) قبل 18 ثانية من صافرة النهاية في تسجيل رميته الوحيدة من المسافة البعيدة، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء بعدما تأخر بفارق 11 نقطة قبل الربع الأخير.

واستعاد وصيف بطل الموسم الماضي المبادرة بفضل تألق جايسون تاتوم في الوقت الإضافي حيث سجل 5 نقاط من رصيده الإجمالي البالغ 34، أضاف إليها 19 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

كما نجح تاتوم في رميته من المسافة البعيدة، بعد رمية زميله آل هورفورد، صاحب 20 نقطة و10 متابعات، ما أضعف عزيمة ووريرز.

وكان بامكان ستيفن كوري (29 نقطة و7 تمريرات حاسمة) أن يحول دون تعرض ووريرز لهذه الخسارة، إلا أنّه فشل في رميته الثلاثية الحاسمة مع نهاية الوقت الأصلي، ورغم قلة نسبة نجاحه في هذاالامتحان (6 من أصل 18)، إلا أنّه حقق ثلاثية استعراضية من منتصف الملعب مع صافرة نهاية الشوط الأوّل.

وافتقد ووريرز للحسم في اللحظات الأخيرة من قبل كلاي تومسون الذي خرج لارتكابه 6 أخطاء، على الرغم من أنه سجل 24 نقطة على غرار زميله جوردان بول.

وبدوره، قلب مينيسوتا تمبروولفز تأخره أمام تورونتو رابتورز بفارق 14 نقطة قبل 9 دقائق من صافرة النهاية إلى فوز 128-126.

وفي ظل غياب الفرنسي رودي غوبير وكارل-أنتوني تاونز للإصابة، اعتمد تمبروولفز، سابع المنطقة الغربية، على دانجيلو راسل الذي تعملق في الربع الأخير بتسجيله 16 نقطة من إجمالي 25، فيما ساهم أنتوني إدواردز بـ 23.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع توالياً على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 95-105، بفضل نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 32 نقطة.

وأضاف إمبيد، الذي أنهى مباراته السابعة توالياً مع 30 نقطة على الأقل، إلى رصيده التهديفي 9 متابعات.

وحقق جيمس هاردن تريبل-دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 16 نقطة و14 تمريرة حاسمة و10 متابعات، ليسمح لفريقه بالتقدم للمركز الثاني في المنطقة الشرقية متساوياً مع ميلووكي باكس مع 29 فوزاً و16 هزيمة لكل منهما.

ومُني بروكلين نتس، في غياب كيفن دورانت، بخسارته الرابعة توالياً وجاءت أمام فينيكس صنز 112-117.

وتأخر كايري إرفينغ (30 نقطة) في دخول أجواء المباراة، مقابل تألق ثنائي صنز ميكال بريدجز ودياندري ايتون مع 28 و24 نقطة توالياً.

وافتقد صنز لجهود نجميه ديفن بوكر وكريس بول.

وفي مباراة أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، فاز شيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 126-108.

