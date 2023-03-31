ويدين سلتيكس ثاني المنطقة الشرقية بفوزه على باكس متصدرها الى الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون بتسجيلهما 40 و30 نقطة تواليا مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة للأول، وثماني متابعات للثاني.

وفرض بوسطن سلتيكس الذي استعاد توازنه عقب خسارته أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 111-130 الثلاثاء، سيطرته على مجريات المباراة التي جمعت بين أفضل فريقين في الدوري كونهما يتقدمان على دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية، خصوصاً الأرباع الثلاثة الأولى التي كسبها بفارق مريح 34-26 و41-21 و39-27، قبل أن يكسب الأخير بفارق نقطة واحدة 26-25.

وعزز سلتيكس موقعه في المركز الثاني برصيد 53 فوزاً مقابل 24 خسارة مقابل 55 فوزاً و22 خسارة لباكس قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي في صراعهما المثير على صدارة المنطقة والتي يبدو من الصعب على سلتيكس انتزاعها حيث يحتاج إلى الفوز بكل مبارياته المتبقية وخسارة ميلووكي لمباراتين كي يتساويا في القمة.

وسجل آل هورفورد 14 نقطة وأضاف البديل مالكولم بروغدون الرصيد ذاته معززين تفوق سلتيكس.

في المقابل، برز العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كعادته في صفوف باكس بتسجيله 24 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف كريس ميدلتون 13 نقطة علما أنه اضطر إلى عدم إكمال المباراة في منتصف الربع الثالث بسبب إصابة في الوجه تعرض لها اثر ضربة من براون.

وارتفعت حدة التوتر بين الفريقين في نهاية المباراة إثر طرد البديل ثاناسيس أنتيتوكونمبو، شقيق يانيس، بسبب ضربة رأس خفيفة وجهها لمخضرم سلتيكس بلايك غريفين.

نيو أورليانز يوقف سلسلة انتصارات ناغتس

وفي المباراة الثانية التي أقيمت أمسية الخميس، أوقف نيو أورليانز سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمضيفه دنفر ناغتس عندما تغلب عليه 107-88.

واستعاد نيو أورليانز توازنه عقب الخسارة أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الثلاثاء وحقق فوزه الـ39 في 77 مباراة وانتزع المركز الثامن من لوس أنجليس ليكرز.

وفرض براندون إنغرام نفسه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 31 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف سي جيه ماكولوم 23 نقطة وكل من العملاق الليتواني يوناش فالاسيوناس وتراي مورفي 15 نقطة مع 12 متابعة للأول.

في المقابل، كان جمال موراي أفضل مسجل في صفوف ناغتس الذي افتقد الى خدمات عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش بسبب الاصابة في ربلة الساق، بتسجيله 21 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.