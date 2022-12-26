ويدين بوسطن بفوزه الرابع والعشرين في 34 مباراة وتعزيز سجله كأفضل فريق في الدوري بأكمله، الى جايلن براون وجايسون تايتوم، إذ سجل الأول 13 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، وتألق الثاني بتسجيله 41 نقطة.

ولعب تايتوم الدور الرئيسي في فوز فريقه بعدما سجل 20 نقطة في الربع الثالث، ليوسع الفارق من نقطة في بداية الربع الى 14 نقطة 100-86 في نهايته، قبل أن يستلم براون المبادرة في الربع الأخير هجوماً ودفاعاً على نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 27 نقطة مع 9 متابعات من دون تجنيب فريقه الهزيمة الحادية عشرة في 33 مباراة.

وعلق تايتوم على الفوز قائلاً: "إنهم من بين أفضل الفرق في الدوري ومن المميز دائماً أن تلعب يوم عيد الميلاد. كل ما أردناه هو أن نقدم هدية لجمهورنا وأن نخرج بانتصار".

ونجح تايتوم في 14 من محاولاته الـ22 وأضاف 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وحظي تايتوم بمساعدة في التسجيل من جميع اللاعبين الـ11 الآخرين الذي شاركوا في اللقاء، لاسيما براون الذي نجح في 11 من محاولاته الـ19، بينها 5 ثلاثيات من أصل 9 محاولات.

وأشاد تايتوم بزميله براون، قائلاً "كان عدائياً. كان على قدر المسؤولية عندما كنا بأمس الحاجة اليه، لاسيما في بداية الربع الرابع. نحن نؤمن به دائماً".

فوز ثامن توالياً لسيكسرز

وقاد الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوزه الثامن توالياً والعشرين في 32 مباراة، وجاء على حساب نيويورك نيس 119-112، وذلك بعدما سجل الأول 35 نقطة مع 8 متابعات والثاني 29 مع 13 تمريرة حاسمة.

ولم تكن النقاط الـ35 التي سجلها جوليوس راندل كافية لتجنيب نيكس الهزيمة الثالثة توالياً والسادسة عشرة هذا الموسم بعد لقاء بدا فيه الأقرب الى الفوز نتيجة تقدمه في الشوط الأول بفارق 14 نقطة.

لكن سيكسرز بقي قريباً من مضيفه ثم انتقلت الدفة لصالحه في الربع الأخير بفضل أربع ثلاثيات من السنغالي الأصل جورج نيانغ.

وحقق دنفر ناغتس فوزه الرابع توالياً والسابع في آخر ثماني مباريات بتغلبه على فينيكس صنز 128-125 بعد التمديد، معززاً صدارته للمنطقة الغربية بـ21 فوزاً في 32 مباراة.

ويدين ناغتس بهذا الفوز الى الصربي نيكولا يوكيتش الذي تعملق بتسجيله 41 نقطة مع 15 متابعة و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم آرون غوردون بـ28 نقطة مع 13 متابعة وجمال موراي بـ26 مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وعلق يوكيتش على الأداء الكبير الذي قدمه، قائلاً بعد تحقيقه الـ"تريبل دابل" السابع للموسم والثالث والثمانين في مسيرته "إنه أمر جميل لكنها مجرد مباراة واحدة. بإمكان الجميع تقديم مباراة واحدة جيدة".

وبات ناغتس بهذا الفوز الذي يدين به أيضاً لموراي كونه صاحب الفضل في إدراك التعادل 113-113 قبل 11 ثانية على نهاية الربع الرابع بسلة استعراضية، متقدماً في صدارة المنطقة الغربية بفارق مباراة أمام ممفيس غريزليز الذي خسر أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 109-123 في لقاء تألق خلاله في صفوف الأخير جوردن بول الذي يعوض غياب ستيفن كوري، المصاب في كتفه، بأفضل طريقة بعدما سجل 32 نقطة رغم طرده في آخر