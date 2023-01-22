سجل جايلن براون 27 نقطة وأضاف غرانت وليامس 25، الاعلى له في مسيرته مع سلتيكس، ليعزز متصدر الدوري سجله الى 35-12.

أكد وليامس أن غياب تايتوم ليس سببًا لاستسلام فريق رفيع المستوى يطمح لبلوغ النهائي للعام الثاني تواليًا بعد أن سقط الموسم الماضي ضد غولدن ستايت ووريرز.

قال في هذا الصدد "لا يمكنك التراجع عن أي تحدٍ، بغض النظر عما إذا كانت التشكيلة باتت مؤلفة فقط من 12 لاعبًا، من أربعة، من اثنين، بغض النظر عما إذا كنت فريقًا كاملاً. عليك القيام بعملك".

وتعرض سمارت لyصابة في كاحله الأيمن في الربع الثاني وغادر المباراة بينما أصيب وليامس في ركبته اليسرى.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة مبارياته المميزة خارج أرضه معززًا سجله إلى 5-0 بعد فوزه على ساكرامنتو كينغز 129-127 مع استمرار غياب الكاميروني جويل إمبيد والنجم جيمس هاردن.

ووضع فيلادلفيا حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لكينغز بعد أن قدم الفريق أداء خارقًا في الربع الثالث، علمًا أنه تأخر في إحدى مراحل الشوط الاول بـ21 نقطة ودخل الاستراحة متذيلا بعشر نقاط.

كان تايريز ماكسي الأفضل في سيكسرز مع 32 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

في كليفلاند، سجل إيفان موبلي 38 نقطة، الأعلى في مسيرته، ليقود كافالييرز للفوز على ميلووكي باكس المنقوص من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون 114-102.

في مينيابوليس، أحرز جرو هوليداي 44 نقطة الأعلى له هذا الموسم ليقود مينيسوتا تمبروولفز للفوز 113-104 على هيوستن روكتس.

وحقق تشارلوت هورنتس الجريح فوزًا ثانيًا تواليًا للمرة الثانية فقط هذا الموسم بتفوقه على مضيفه أتلانتا هوكس 122-118.