وأسقط هيوستن روكتس بروكلين نتس المنقوص متصدر المنطقة 114-104، محققًا انتصاره السابع تواليًا، كما خسر وصيفه شيكاغو بولز أمام كليفلاند كالفالييرز 115-92.



سجل إريك غوردون 21 نقطة لروكتس قبل أن يخرج في الربع الأخير بالأخطاء الستة، فيما أضاف غاريسون ماثيوز 19 ليحقق هيوستن سلسلة من سبعة انتصارات متتالية للمرة الاولى منذ أن فاز بثماني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.



أما من جانب الخاسر، سجل جيمس هاردن 25 نقطة في المباراة الثانية التي خاضها ضد فريقه السابق منذ انتقاله إلى نتس في كانون الثاني/يناير الفائت.



وأراح نتس نجميه كيفن دورانت، أفضل مسجل في الدوري هذا الموسم، ولاماركوس ألدريدج.



في كليفلاند، سجل داريوس غارلاند 24 نقطة وأضاف المبتدئ إيفان موبلي 16 وتسع متابعات، ليعود كافالييرز إلى سكة الانتصارات محققًا فوزه الأكبر هذا الموسم ضد شيكاغو الذي افتقد للعديد من نجومه.



في وقت سابق من اليوم، بات مات توماس رابع لاعب في بولز يتم استبعاده بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا بعد إصابته بكوفيد-19.



وسافر توماس إلى كليفلاند لكن مدرب بولز بيلي دونوفان تلقى الأنباء صباح الأربعاء، إلا أنه أكد أنه رغم الغيابات، كان على اللاعبين المتاحين أن يقدموا الافضل.



وقال بعد الخسارة: "نحن أفضل من ذلك. ويجب أن نكون أفضل. لا أعرف من سيعود إلى المنافسات وفي أي موعد. كل ما أفكر به الآن هو أننا سنتوجه إلى ميامي مع ذات المجموعة، وإذا لن ننافس على أعلى مستوى، سنحصل على النتيجة ذاتها أسوة باليوم... لا أقول إننا سنحقق الفوز حتمًا، ولكن بإمكاننا القيام بعمل أفضل من اليوم".

ويستضيف ميامي، رابع الشرقية، فريق بولز السبت في أعقاب إسقاطه ميلووكي باكس 113-104 مساء الأربعاء، ملحقًا بحامل اللقب ثالث المنطقة الشرقية الهزيمة الثانية فقط في آخر 12 مباراة.



ورغم غياب بام أديبايو وجيمي باتلر عن الفائز بسبب الإصابة، إلا أنّ كايليب مارتن كان على الموعد مع 28 نقطة، هي الأعلى في مسيرته.



واكتفى نجم باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ15 نقطة مع خمس محاولات ناجحة فقط من 13 محاولة.

