وشهدت المباراة حالتي طرد وركلة مثيرة للجدل من نجم سفنتي سيكسرز الكاميرون جويل إمبيد.

على ملعب "باركليز سنتر" في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 5 نقاط قبل 2:15 دقيقتين من صافرة النهاية، قبل أن ينتفض ويحسم اللقاء لصالحه واضعاً نفسه في موقف مريح قبل المواجهة الرابعة بين الفريقين الأحد، علماً أن الفريق يحسم التأهل بفوزه بأربع مباريات من أصل 7 ممكنة.

ورغم اكتفاء إمبيد، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بـ 14 نقطة فقط، إلاّ أنه ساهم في 10 متابعات، كما قام بصدة حاسمة قبل 8 ثوانٍ من النهاية عندما كان فريقه متقدماً بفارق نقطتين.

إمبيد يعلق على الفوز الصعب

قال إمبيد عن الفوز الصعب والشاق "بقينا معاً. واصلنا اللعب رغم كل ما كان يحدث.

وشدد الكاميروني الذي غادر الملعب إلى غرفة تبديل الملابس لفترة وجيزة في الربع الأول وعاد وهو يعرج قليلاً على أن فريقه "بحاجة إلى أن يكون أفضل في المباراة الرابعة السبت. سأكون جاهزاً. لقد حصلت على الكثير من الكرات اليوم، لكنني بخير".

ولعب تايريز ماكسي دوراً بارزا في فوز سيكسرز اذ سجل 10 من اجمالي نقاطه (25) في الربع الأخير، كما نجح في رمية حاسمة قبل 45 ثانية من النهاية، منحت فريقه التقدم بفارق 3 نقاط 99-96.

في المقابل، أعرب مدرب نتس جاك فون عن إحباطه من أن إمبيد كان ما زال يشارك في المباراة، متعجبا من عدم طرده جراء ركله نيك كلاكستون (18 نقطة) بعدما سجل الأخير سلة ووجد نفسه فوق الكاميروني الذي كان حينها ممدداً على الأرض في الربع الأول.

قال فون "لكي يقوم رجل بركل شخص ما عن عمد... وأن يواصل اللعب، لم أر ذلك من قبل".

وطرد كلاكستون لاحقاً في الربع الأخير بعدما ارتكب خطأ فنياً ثانياً.

كما طرد نجم سيكسرز جيمس هاردن (21 نقطة) في وقت متأخر من الربع الثالث بعدما ضرب بكوعه رويس أونيل وهو في طريقه إلى السلة.

عند الفريق الخاسر، تألق ميكال بريدجز بتسجيله 26 نقطة وساهم سبنسر دينويدي بـ 20، إلا ان ذلك لم يمنع الخسارة الثالثة عن نتس الذي يجد نفسه مهدداً بالخروج من الدور الأول من دون تحقيق أي فوز للموسم الثاني توالياً.

ووريرز يقلص الفارق

في المنطقة الغربية، تفادى غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب خسارة ثالثة توالياً أمام ساكرامنتو كينغز بفوزه على ضيفه 114-97، رغم افتقاده لجهود نجمه درايموند غرين الموقوف مباراة لدوسه على لاعب كينغز الليتواني دومانتاس سابونيس في المباراة الثانية بينهما. وأحكم ووريرز الذي حقق 33 فوزاً مقابل 8 هزائم على أرضه في الموسم العادي، قبضته على المباراة منذ البداية ونجح في التقدم بفارق 23 نقطة في بعض الفترات، مقلصاً الفارق إلى 1-2 في السلسلة.

وبرز ستيفن كوري في صفوف ووريرز بتسجيله 36 نقطة، فيما التقط كيفون لوني 20 متابعة، منها 9 متابعات هجومية، فارضاً تفوقه على سابونيس الذي سجل 15 نقطة والتقط 16 متابعة للكينغز الذي كان ديأرون فوكس أفضل المسجلين في صفوفه (26 نقطة).

قال كوري المتوج باللقب 4 مرات ولم يسبق له أن وجد نفسه متخلفاً صفر-2 في سلسلة في الأدوار الإقصائية "كانت البداية في الأدوار الإقصائية صعبة جراء خسارة المباراتين الأولى والثانية (في ساكرامنتو)".

وأكد كوري أنهم أصيبوا بالصدمة بسبب ايقاف غرين ولكنهم كانوا يعلمون "لا يمكننا تغيير القرار الذي كنا نعلم أنه خطأ"، مضيفاً "لكن، إذا تمكنا من الخروج والفوز الليلة وتغيير زخم السلسلة، فهذا يمنحنا فرصة لجعل الأمور محصورة فقط حول كرة السلة".

صنز يتقدم 2-1

وفي لوس أنجليس، قاد ديفن بوكر (45 نقطة) فريقه فينيكس صنز للفوز على لوس أنجليس كليبرز 129-124، ليتقدم 2-1.

وخاض كليبرز اللقاء من دون كواهي لينارد الذي تعرض لالتواء في ركبته، لينضم إلى زميله بول جورج المصاب أيضاً.

ولم تكن 42 نقطة من نورمان باول و30 من راسل ويستبروك كافية أمام فريق صنز تألق في صفوفه بوكر مع نسبة نجاح 62.1 في المئة عن الرميات وكيفن دورانت صاحب 28 نقطة.



