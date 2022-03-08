وبانتصاره السادس في آخر سبع مباريات من دون أن يتلقى أي هزيمة بوجود الوافد الجديد جيمس هاردن في التشكيلة، عزز سفنتي سيكسرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بـ40 فوزاً مقابل 24 هزيمة، خلف ميامي المتصدر الذي حقق بدوره فوزه الـ44 مقابل 22 هزيمة على حساب ضيفه هيوستن روكتس 123-106.

وحقق سيكسرز فوزه الخامس من أصل خمس مباريات خاضها مع هاردن القادم إليه مؤخراً من بروكلين نتس مقابل التخلي عن الأسترالي بن سيمونز.

ولعب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق دوراً أساسياً في الفوز على بولز الإثنين بتسجيله 16 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، ليصبح معدله 24.6 نقطة مع 12.4 تمريرة حاسمة و7.4 متابعات في المباراة الواحدة مع فريقه الجديد الذي برز في صفوفه أيضاً تايريس ماكسي (17 نقطة)، إضافة بالطبع لإمبيد الذي حقق 14 متابعة الى جانب نقاطه الـ43.

وبهذا الفوز، استعاد سيكسرز توازنه بعد الخسارة التي تلقاها السبت على يد ميامي بغياب هاردن الذي يجعل المباريات "ممتعة" بحسب إمبيد، مضيفاً "إنه يجعل المباراة سهلة على الجميع".

وبدوره، أشاد هاردن بلاعب الارتكاز الكاميروني الذي نجح في 15 من محاولاته الـ27 وفي 12 رمية حرة من أصل 16، قائلاً "كان جويل في قمة عطائه طيلة الأمسية وهذا الأمر، بطبيعة الحال، يسهل الأمور على الجميع".

ووصل إمبيد الى الأربعين نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة هذا الموسم، معززاً صدارته لترتيب أفضل المسجلين هذا الموسم بمعدل 29.7 نقطة في المباراة الواحدة.

ورغم 24 نقطة من زاك لافين و23 مع 11 متابعة من ديمار ديروزن، استمرت معاناة بولز في الفترة الأخيرة وتلقى الهزيمة الخامسة توالياً، ليبتعد أكثر فأكثر عن معركة زعامة المنطقة الشرقية بعدما كان متصدراً لأسابيع عدة.

عودة موفقة لأولاديبو

وفي ميامي، احتفل هيت بأفضل طريقة بعودة فيكتور أولاديبو الى الملاعب للمرة الأولى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه روكتس 123-106.

وكانت عودة أولاديبو من عمليتين جراحيتين في وتر العضلة الرباعية لساقه اليمنى موفقة، إذ سجل 11 نقطة في 15 دقيقة له على أرض الملعب مانحاً فريقه "الدفع المعنوي" بحسب مدربه إيريك سبويلسترا.

ولعب الاحتياطي تايلر هيرو دوراً أساسياً في هذا الفوز بتسجيله 21 من نقاطه الـ31 في الربع الثاني، فيما ساهم جيمي باتلر بـ21 نقطة.

وبتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثانية في غضون يومين والحادية عشرة في آخر 23 مباراة، قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز 131-124 بتسجيله 32 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

واستفاد يوكيتش وزميلاه مونتي موريس وجيف غرين (18 نقطة لكل منهما) على أكمل وجه من قرار مدرب ووريرز ستيف كير بإراحة نجوم الفريق ستيفن كوري وكلاي تومسون والكندي أندرو ويغينز وغياب أندري أيغوودالا وغاري بايتون جونيور بسبب الإصابة، لقيادة ناغتس الى فوزه الثالث على ضيفه من أصل ثلاث مواجهات جمعت الفريقين هذا الموسم.

وحقق ناغتس فوزه الحادي عشر في آخر 13 مباراة والتاسع والثلاثين في 65 مباراة، فيما مني الضيوف بهزيمتهم الخامسة توالياً والسابعة في آخر 8 مباريات والـ22 في 65 رغم جهود جوردن بول (32 نقطة) وموزس مودي (30).

بوبوفيتش يعادل نيلسون

وبغياب "الملك" ليبرون جيمس للإصابة، انتكس لوس أنجليس ليكرز مجدداً بخسارته أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 110-117، ما سمح لمدرب الأخير غريغ بوبوفيتش بمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات في الدوري (1335) والمسجل باسم دون نيلسون.

وبعدما تأجل الوصول الى رقم نيلسون بخسارة سبيرز لمبارياته الأربع الماضية، يأمل بوبوفيتش، الفائز بلقب الدوري خمس مرات خلال أعوامه الـ26 مع الفريق، أن يصبح صاحب الرقم القياسي اعتباراً من مباراة الأربعاء التي تجمع سبيرز بتورونتو رابتورز على أرضه.

وفي مواجهة بين فريقين قد يتجدد الموعد بينهما منذ الدور الأول للـ"بلاي أوف"، خرج دالاس مافريكس خامس المنطقة الغربية منتصراً من مباراته وضيفه يوتا جاز الرابع 111-103 بفضل جهود النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (35 نقطة مع 16 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وسبنسر دينويدي (23) ودوريان فيني-سميث (21).

وفي المباريات الأخرى، فاز نيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 131-115 بفضل 46 نقطة مع 10 متابعات لجوليوس راندل، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 113-110 بعد التمديد، فيما اكتسح مينيسوتا تمبروولفز ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 124-81.