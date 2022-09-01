ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 11:20 1:30 دقيقة كشف أسطورةُ كرة السلة الأمريكي ستيف كير، مدربُ فريق غولدن ستيت ووريورز، في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS عن علاقة خاصة تربطه بنجم الفريق ستيفن كوري. مقابلات ستيف كير ستيفن كوري غولدن ستيت ووريورز -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 1:48 دقيقة المنتخب المصري: فيتوريا يعلن عن لائحة بـ24 لاعباً 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي 3:11 دقيقة فوز مثير لليفربول على نيوكاسل 3:45 دقيقة نيمار يعادل رقم باوليتا 5:44 دقيقة سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة تولوز 6:28 دقيقة أرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من أستون فيلا 6:00 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على نوتينغهام فورست 3:17 دقيقة شهادة مرموقة لاستاد "974" 1:40 دقيقة الدحيل يُنهي سلسلة الانتصارات المتتالية للعربي