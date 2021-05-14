وتضمن الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية (البلاي أوف)، فيما تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقًا من أجل البطاقتين الأخيرتين.

ويلعب صاحبا المركزين السابع والثامن مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على أن يلتقي الخاسر مع الفائز بين التاسع والعشر لحجز البطاقة الأخيرة.

إثارة في المنطقة الغربية

في المباراة الأولى وعلى الرغم من خسارته أمام نيكس ضمن سبيرز المركز العاشر في المنطقة الغربية مستفيدًا من خسارة ساكرامنتو كينغز 110-116 أمام مضيفه ممفيس غريزليز الذي ينافس بقوة غولدن ستايت ووريرز على المركز الثامن.

واستسلم سبيرز في الربع الأخير أمام تألق البديل أليك بوركس الذي فرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة محققا "دابل دابل" مع 10 متابعات، فيما كان زميله جوليوس راندل قريباً من تحقيق الـ"تريبل دابل" مع 25 نقطة وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وأضاف آر جاي باريت 24 نقطة مع تسع متابعات.

وكان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف سبيرز برصيد 27 نقطة مع ثمان متابعات.

وبلغت الاثارة ذروتها بخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز أمام فينيكس صنز، لأن ذلك منح لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب فرصة التأهل المباشر.

وتخلى بلايزرز عن المركز الخامس لدالاس مافريكس وبات سادساً قبل مباراة من نهاية الدوري المنتظم بفارق فوز واحد أمام ليكرز السابع والذي تبقى له مباراتين على غرار مافريكس.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وفرض التعادل نفسه في الربع الأول (26-26)، وكسب بلايزرز الثاني بصعوبة 27-26 قبل أن يفرض صنز، ثاني المنطقة الغربية، أفضلية نسبية في الثالث (33-24)، لكن بلايزرز انتفض في الربع الأخير (40-33) وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما حصل لاعبه روبرت كوفينغتون على رميتين حرتين أهدرهما ليرتد صنز مهاجمًا ويحصل ديفاين بوكر على رميتين حرتين سجلهما قبل ثانيتين من نهاية الوقت مانحاً فوزاً قاتلاً لفريقه 118-117.

ولم ينفع بلايزرز تألق نجمه داميان ليلارد صاحب 41 نقطة، فيما برز الثلاثي كريس بول (26 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وميكال بريدجز (21 نقطة و11 متابعة) والبديل كامرون باين (21 نقطة) في صفوف الفائز.

وعزز ممفيس غريزليز حظوظه في منافسة غولدن ستايت ووريرز على المركز الثامن بفوزه على ساكرامنتو كينغز 116-110 بفضل 30 نقطة لديلون بروكس و24 نقطة لليتواني يوناس فالانسيوناس.

خسارة جديدة لسيكسرز

وفي المنطقة الشرقية، واصل ميامي هيت، انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الرابع توالياً وكان على حساب ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-94.

وحرم ميامي هيت الخامس ضيفه من تأمين صدارة المنطقة وألحق به الخسارة الثانية على التوالي بعد الأولى امام إنيانا بيسرز الثلاثاء.

وفرض ميامي أفضليته على مجريات الأرباع الثلاثة الأولى 38-22 و22-19 و29-26 على التوالي، قبل أن يعود سيكسرز في الربع الأخير 27-17 دون تفادي الخسارة.

وبرز جيمي باتلر (21 نقطة) وبام أديبايو (18 نقطة و12 متابعة) والبديل تايلر هيرو (18 نقطة) في صفوف الفائز، وتوبياس هاريس (21 نقطة) في صفوف الخاسر الذي اكتفى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيل ست نقاط فقط.

واستغل ميلووكي باكس خسارة سيكرز وشدد عليه الخناق في المركز الثاني بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي منذ خسارته أمام سبيرز الاثنين، وذلك على حساب مصيفه بيسرز 142-133.

ويدين باكس بفوزه إلى عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 40 نقطة مه 15 متابعة وست تمريرات حاسمة، إلى جانب الثلاثي كريس ميدلتون (22) وبروك لوبيز (21) وجرو هوليداي (20).

وتألق جاستن هوليداي (26 نقطة) وتي جاي ماكونيل (23) في صفوف الخاسر.

وفي باقي المباريات، فاز أتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 116-93، وشيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 114-102، فيما خسر مينيسوتا تمبروولفز أمام دنفر ناغتس 103-114، وتشارلوت هورنتس أمام لوس أنجليس كليبرز 90-113.



