قلب غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الطاولة على تورونتو رابتورز وأسقطه في عقر داره في سكوتيابنك أرينا 109-104 الأرباع (26-27 و28-32 و34-21 و21-24) فجر الاثنين ليعادل السلسلة 1-1 في إطار نهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

وكان رابتورز حقق الفوز في اللقاء الاول 118-109. ويجري اللقاء الثالث في السادس من يونيو الخميس القادم والرابع في الثامن منه.

ورغم البداية البطيئة للبطل في اول ربعين إلا أنه قلب الموازين من الربع الثالث مع تسجيله 18 نقطة مقابل لا شيء ومن حينها أمسك بزمام الأمور حتى النهاية.

وانهى أندري ايغودالا مساعي رابتورز للعودة في الثواني الأخيرة، بثلاثية قاتلة قبل خمس ثوان على نهاية اللقاء ليؤمن فوز فريقه الساعي إلى لقب ثالث متتالي ورابع في خمس سنوات.

وقال لاعب ارتكاز ووريرز ديمارموس كوزنس: "قمنا بأداء مميز بدنياً أفضل من المباراة الأولى، يبقى ان نحسن بعض الأخطاء لكننا نظهر بصلابة عموماً".

تألق على نحو لافت كلاي تومسون الذي سجل 25 نقطة لكنه خرج مصاباً قبل 8 دقائق على النهاية، وسجل ستيفن كوري الذي تأخر في الدخول بأجواء اللقاء 23 نقطة منها أربع فقط في الربع الاول ولا شيء في الربع الأخير، وانتهت سلسلة مبارياته المتتالية التي سجل خلالها 30 نقطة و أكثر في البلاي اوف عند 6.

كما أضاف درايمون غرين 17 نقاط و10 مرتدات و9 تمريرات حاسمة وكان على بعد تمريرة حاسمة لمعادلة الرقم القياسي بعدد الثلاثيات المزدوجة المتتالية في بلاي اوف الدوري الأميركي والبالغ اربع مرات والمسجل باسم النجمين التاريخيين ويلت تشامبرلين وماجيك جونسون.

وافتقد ووريرز مجدداً كيفن دورانت المصاب بالتواء في القدم اليمنى.

وتنتقل السلسلة الآن إلى اوكلاند حيث يستضيف ووريرز المبارتين الثالثة والرابعة.

ولم تنفع نقاط كاوي ليونارد الـ34 بتجنيب فريقه الخسارة الذي بدا معتمداً كثيراً عليه خصوصاً بعد التأخر، كما تألق البديل فريد فانفيلت مع 17 نقطة، واكتفى نجم المباراة الاولى بـ32 نقطة، الكاميروني باسكال سياكام بتسجيل 12 نقطة و8 متابعات.

بدأ تورونتو المباراة بالخماسي كاواي ليونارد وسياكام والعملاق مارك غاسول وداني غرين وكيلي لوري، في المقابل بدأ ووريرز بالخماسي أندري ايغوادالا ودرايمون غرين وديماركوس كوزين وكلاي تومسون وستيفن كوري.

الانطلاقة جاءت سريعة ومتقاربة كما متوقع مع تسجيل كاواي ليونارد خمس نقاط مقابل 9 نقاط لكلاي تومسون مانحاً فريقه تقدماً مستحقاً 9-7 مع تبقي 6.65 دقيقة من الربع الأول فكان وقتاً مستقطعاً نظامياً للمضيف.

سرعان ما أثمر الوقت المستقطع إذ سجل رابتورز 7 نقاط متتالية رد عليها تومسون وغرين، ومن ثم انتزع لوري الخطأ الثاني من كلاي تومسون ليتقدم صاحب الأرض 16-13 ويفرض وقتاً مستقطعاً على ووريرز.

ومع صحوة سياكام بسلة أولى انفجارية منحت فريقه التقدم 19-13 تحسن أكثر المضيف، قبل أن يتألق درايموند غرين على نحو غير عادي لينتهي الربع الأول 27-26.

ومع انطلاق الربع الثاني اشتد دفاع رابتورز محققاً تقدماً بلغ 9 نقاط على وقع 44-35 بسلة ساحقة سجلها نورمان باول وأتبعها ليونارد بثنائية معززا تقدم فريقه إلى 46-35 و(19-9) في الربع الثاني ليحصل ووريرز على وقت مستقطع لتدارك الوضع.

سيطرة رابتورز لم تتراجع واستمرت وبات التقدم 58-52 مع استمرار تألق كاواي ليونارد والبديل فانفليت في حين ساهمت صحوة كوري الذي تأخر في الدخول في أجواء اللقاء بإبقاء فريقه في المنافسة.

ونجح كوري بتقريب النتيجة مع نهاية الربع الثاني على وقع (32-28) و59-54 في المجمل.

وأنهى كاواي الفترتين الأوليين بـ16 نقطة و6 متابعات، في حين كان كلاي تومسون الأفضل في الناحية المقابلة مع 18 نقطة و7 مرتدات لدرايمون غرين.

رغم نقاطه الـ34 عانى كاواي من رقابة دفاعية قاسية اشتدت في الربع الرابع

انتفاضة البطل

انطلاقة الربع الثالث جاءت مميزة لووريرز فقلب النتيجة سريعاً إلى التقدم 61-59 مع تسجيلهم 7 نقاط متتالية آخرها ثلاثية سجلها ايغوادالا ليفرض وقتاً مستقطعاً عاجلاً على المضيف.

لم تعالج الاستراحة الفنية الوضع فزاد التقدم إلى 65-59 ومن ثم 68-59 مع ثلاثية لكوري ومن ثم رفع غرين النتيجة إلى 72-59، قبل أن يكسر فانفليت الـ"Run" الذي بلغ 18-0، ويسجل ثلاثية وتصبح النتيجة 72-62 لصالح حال اللقب.

حافظ ووريرز على تقدمه مع نهاية الربع الثالث بفارق 8 نقاط بواقع 88-80، بعد أن انتهى الربع 34-21.

تابع ووريرز تقدمه وعزز النتيجة إلى 98-88 قبل أن يقلص رابتورز بثلاثية ايباكا أصيب قبلها كلاي تومسون إثر محاولته التسديد عن القوس فخرج يعرج إلى غرف الملابس مع تبقي 8.04 دقيقة على نهاية الربع الرابع ولم يعد حيث اتضح أن اصابته في العضلة الخلفية اليسرى.

حاول رابتورز العودة إلا انه أكثر من الثلاثيات غير الناجحة وانخفضت نسبة تسجيل الفريق بوضوح قبل أن يسجل كاواي ثلاث رميات حرة مع حصوله على خطأ تقني ليقلص النتيجة إلى 101-106 مع تبقي 1.08 دقيقة.

وبلغت الإثارة ذروتها مع ثلاثية لغرين قبل 35 ثانية رد عليها ايغوادالا بأخرى قبل خمس ثوان لينتهي اللقاء 109-104.