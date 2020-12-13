الربع الأول شهد تفوق هورنتس بفارق تسع نقاط ، إلا أن الفريق الكندي وحامل لقب 2019 عاد في الربع الثاني، لتشتد المنافسة في نصف المباراة الأخير ولينتهي لصالح رابتورز، الذي منعته جائحة كورونا من اللعب على أرضه هذا الموسم ، بسبب قيود السفر بين كندا والولايات المتحدة.

وفي مباراة أخرى ، فاز غولدن ستيت ووريورز على دنفر ناغتس 107-105، في مواجهة شهدت عودة نجم ووريورز ستيفن كوري للملاعب بعد غيابه الموسم الماضي للإصابة.

كوري الذي عاد للملاعب لأول مرة منذ تسعة أشهر ، سجل عشر نقاط خلال 21 دقيقة ، وعلى الجهة المقابلة تألق لاعب ناغتس نيكولا يوكيتش بإحرازه 26 نقطة، لكن الغلبة كان في النهاية للمحاربين بفارق نقطتين فقط.