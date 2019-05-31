حقق تورونتو رابتورز الفوز الأول في المباراة الأولى من سبع ممكنة من السلسلة النهائية للدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة بفوزه على ضيفه حامل اللقب في آخر عامين غولدن ستايت ووريرز 118-109 الأرباع (25-21 و34-28 و29-32 و30-28) ليتقدم 1-0.

واستحق رابتورز الفوز بعد أداء هجومي ودفاعي لافتين تألق خلاله بشكل لافت الكاميروني باسكال سياكام نجم اللقاء الأول والإسباني مار غاسول وكاوهي ليونارد.

وسدد سياكام، 25 عاماً، بنسبة نجاح مذهلة بلغت 82.4% إذ سجل 14 سلة من 17 محاولة له في اللقاء، منها ثلاثيتان من ثلاث محاولات.

سجل سياكام 32 نقطة، الأفضل في مسيرته، وأضاف 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة وتصديين، كما سجل غاسول 20 نقطة وحقق 7 متابعات، كما تألق كاوهي ليونارد بتسجيله 23 نقطة و8 متابعات.

وقال الكاميروني: "لدينا تفوق بالبنيات الجسمانية وكانت لدينا النوايا للعب الدفاع واستخدمنا ذلك لصالحنا، ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن الفريق كان صلباً جداً.

ومن جهة ووريرز سجل ستيفن كوري 34 نقطة، وبات أول لاعب يسجل في سلسلة النهائيات 100 ثلاثية، كما أضاف كلاي تومسون 21 نقطة وسدد 8 من 18 خلال اللقاء منها (4 من 9) عن القوس.

ورغم نقاط كوري فإن الضيف أخفق في التعامل مع شراسة دفاع رابتورز اللصيق طيلة دقائق الأرباع كلها. ولعب ووريرز من دون نجمه كيفن دورانت المصاب.

ويتطلع ووريرز إلى لقب ثالث متتال والرابع في آخر خمس سنوات بينما يخوض رابتورز النهائي الاول في 24 موسم لهم في دوري المحترفين.

بداية الربع الأول جاءت متوازنة وسريعة فتعادل الفريقان 9-9 بعد مرور 5.20 دقائق ليأخذ تورونتو وقتاً مستقطعاً ينجح بعده في تحقيق خمس نقاط متتالية مع تألق مارك غاسول عن القوس فتتقدم 14-9 مع تبقي 6 دقائق.

ولم يكد تورونتو يهنأ بتقدم 18-11 حتى رد الضيف بسلات متتالية ليتقدم 19-18 مع تألق ستيفن كوري وكلاي تومسون، ثم يعود الوضع سجالاً بين الفريقين.

وقبل دقيقة على نهاية الربع، ارتفع الفارق إلى 6 نقاط على وقع ثلاثية لسياكام قبل أن ينتهي الربع الأول 25-21 الذي شهد تألق لافت لكوري.

واصل تورونتو تقدمه بعد أربع دقائق من الربع الثاني بنتيجة 36-31 بثلاثية لكوين كوك ثم زاد صاحب الأرض ضغطه عبر الاختراقات أسفل السلة لكن زادت المحاولات الضائعة وانخفضت نسب التسجيل بوضوح.

بعدها اتى الدور على غاسول ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ثمانية منها في الربع الأول، ويمنح رابتورز تقدماً 42-41 ليفرض وقتاً مستقطعاً على ووريرز مع تبقي أربع دقائق.

وشهدت الدقائق الأربع الأخيرة فورة لصاحب الأرض الذي تقدم 52-45 ومع ثلاثية داني غرين انتهى الربع الثاني بفارق عشر نقاط 59-54.

وتميز غاسول في النصف الاول على نحو كبير مع رابتورز مسجلاً 14 نقطة وملتقطا 5 متابعات إلى جانب تألق كيلي لوري بست تمريرات حاسمة. في حين كان كوري الأفضل مع 13 نقطة والتقط درايموند غرين 7 متابعات.

في الربع الثالث بعد ان وصل الفارق إلى 12 نقطة، رد كوري بثلاثيته الرابعة في اللقاء مقلصاً النتيجة مرة جديدة إلى 54-63 ومن ثم 56-63 عبر أندري ايغوودالا.

ومع انتصاف الربع أوقف رابتورز فورة ووريرز في التقليص، ليعود الفارق إلى عشر نقاط 73-63 مع تألق لافت لباسكال سياكام الذي رفع نقاطه إلى 22 نقطة ومن ثم 26 نقطة مانحاً فريقه تقدماً 79-68 قبل أربع دقائق على نهاية الربع الذي زادت حماوته مع نهايته 88-81 علماً ان الكاميروني سجل 14 نقطة في هذا الربع.

اشتد التنافس في الربع الرابع وسرع إيقاع اللعب، وكان الكاميروني سياكام ما زال نجم فريقه رافعاً رصيده إلى 26 نقطة مانحاً فريقه فرصة التقاط الأنفاس على نتيجة 94-87.

واصل صاحب الأرض تقدمه بعد أربع دقائق ونصف فكانت النتيجة 100-88 على وقع ثلاثية لغرين فرضت وقتاً مستقطعاً على ووريرز في ظل غياب لكيري عن التسجيل في هذه الدقائق.

وأتت أول سلة في الربع الأخير لكوري قبل خمس دقائق و30 ثانية على النهاية لتصبح النتيجة 103-94 لكن رابتورز لم يتح لحامل اللقب فرص العودة إذ تابع الدفاع الضاغط مع تألق سياكام دفاعياً بالتصديات أيضاً ليحقق صاحب الأرض فوزاً مستحقاً.